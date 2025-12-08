أمريكا ترحّل عشرات الإيرانيين والعرب!

أطلقت السلطات الأمريكية عملية ترحيل شملت نحو خمسين شخصًا من جنسيات متعددة معظمهم من الإيرانيين والعرب، وخرجت الرحلة من ولاية أريزونا وواصلت طريقها إلى مصر والكويت وفق ما أكدته صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤولين إيرانيين.

وتعمل واشنطن ضمن اتفاق جديد مع إيران يهدف إلى تنسيق عودة ما يقارب ألفي إيراني مهددين بالترحيل وجرى ترتيب نقلهم عبر طائرات مستأجرة مباشرة إلى طهران بدلًا من الترحيل الفردي عبر الرحلات التجارية.

وأشار مسؤولون إيرانيون إلى أن هذه الرحلة المستأجرة تعد الثانية بعد رحلة أولى نُظمت في شهر سبتمبر الماضي وامتنع مكتب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن تقديم تعليق رسمي بينما وصف مسؤول أمريكي غير محدد العملية بأنها روتينية وشملت جنسيات أخرى غير إيرانية.

وأوضح مدير الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية مجتبى شاستي كريمي أن طهران تنتظر استقبال نحو خمسة وخمسين شخصًا وأكد أن عددًا من المرحلين أعربوا عن رغبتهم في العودة بسبب ما وصفوه بالسياسات العنصرية والمعادية للهجرة داخل الولايات المتحدة إضافة إلى تقارير تحدثت عن معاملة لا إنسانية للمحتجزين الإيرانيين.

وحذرت النائبة الأمريكية من أصل إيراني ياسمين أنصاري من احتمال مواجهة بعض المرحلين خطر الاضطهاد داخل إيران وذكرت أن من بينهم أفرادًا وصفتهم بالضعفاء.

وتشير وقائع سابقة إلى أن الرحلة التي نُظمت في شهر سبتمبر عبر قطر شهدت احتجاجات من بعض المرحلين الذين عبروا عن مخاوفهم من إعادتهم وذكر عدد منهم أنهم تعرضوا للضرب والإجبار على الصعود للطائرة بينما نفت الولايات المتحدة وقطر تلك الاتهامات.

وتصاعدت عمليات الترحيل الأمريكية خلال الأشهر الماضية بسبب تشديد السياسات الحدودية وازدياد الضغوط الداخلية لمعالجة ملفات الهجرة، ويُنظر إلى استخدام الرحلات المستأجرة كآلية أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالترحيل الفردي على الرحلات التجارية.