أمريكا ترسل طالبي اللجوء إلى بيليز.. ترامب يهدم البيت الأبيض لبناء قاعة «رقص»!

أعلنت حكومة بيليز، الدولة الصغيرة الواقعة في أميركا الوسطى، أنها أبرمت اتفاقاً مع الولايات المتحدة لاستضافة مؤقتة لمهاجرين غير نظاميين رُحّلوا من الأراضي الأميركية، بانتظار البت في طلبات لجوئهم.

وجاء في بيان نشرته الحكومة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، مساء الاثنين، أن الاتفاق مع واشنطن يسمح بإرسال طالبي اللجوء إلى بيليز بوصفها “دولة ثالثة آمنة”، ريثما يتم النظر في طلباتهم داخل الولايات المتحدة.

ويُنتظر أن يحصل الاتفاق، الذي تم توقيعه لمدة عامين، على موافقة مجلس الشيوخ في بيليز قبل أن يدخل حيّز التنفيذ. ولم تُنشر تفاصيل بنوده حتى الآن.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الأميركية الاتفاق بأنه “خطوة مهمة لوقف الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التجاوزات في نظام اللجوء الأميركي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة”.

يأتي هذا التطور في سياق حملة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، والتي تهدف إلى تقليص الهجرة غير النظامية عبر الترحيل إلى دول ثالثة، من بينها السلفادور، أوغندا، جنوب السودان، ورواندا.

وسبق أن استضافت دول مثل بنما، كوستاريكا، السلفادور، وهندوراس مهاجرين أُبعدوا من الولايات المتحدة وفق اتفاقيات مماثلة.

وفي وقت سابق، أثارت سياسات الهجرة التي يتبناها ترامب احتجاجات واسعة في عدد من المدن الأميركية، وسط انتقادات متزايدة لسياسات الترحيل، والإغلاق الحكومي، وتشديد اختبارات الجنسية.

بدء هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص فاخرة بطلب من ترامب

بدأت، الاثنين، أعمال هدم جزئي في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، وهو المقر التقليدي للسيدة الأولى، تمهيدًا لبناء قاعة رقص ضخمة أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتكلفة تقدّر بـ250 مليون دولار، رغم عدم حصول المشروع بعد على الموافقات الفيدرالية الرسمية.

وأظهرت صور نُشرت من موقع الحدث معدات ثقيلة وهي تهدم واجهة الجناح، وسط تناثر النوافذ وأجزاء من المبنى، فيما أكد شهود عيان من الصحفيين مشاهدة العملية من حديقة مجاورة.

وأعلن ترامب عن انطلاق المشروع عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أشار إليه خلال استقباله أبطال دوري الجامعات للبيسبول، قائلاً: “لدينا الكثير من أعمال البناء الجارية، وقد بدأت اليوم فقط”.

ورغم أن المشروع لم يحصل بعد على موافقة اللجنة الوطنية للتخطيط في العاصمة، وهي الهيئة المسؤولة عن إقرار مثل هذه الأعمال، فإن البيت الأبيض يمضي قدمًا، بدعم من سكرتير موظفي البيت الأبيض ويل شارف، الذي قال إن الوكالة “لا تملك صلاحية” على التحضيرات أو الهدم.

ويشمل المشروع بناء قاعة رقص بمساحة 90 ألف قدم مربعة، قادرة على استيعاب 999 شخصًا، وهي بذلك تشكّل أكبر تغيير هيكلي في البيت الأبيض منذ إنشاء “شرفة ترومان” عام 1948.

وكان ترامب قد صرّح سابقًا بأن “الرؤساء حلموا بقاعة رقص منذ 150 عامًا”، مشيرًا إلى أن الغرفة الشرقية، وهي الأكبر حاليًا، صغيرة ولا تتسع لأكثر من 200 شخص، كما أعرب عن استيائه من استضافة كبار الضيوف في خيام بالحديقة الجنوبية.

وأكد ترامب أن القاعة ستموَّل بالكامل عبر تبرعات “وطنيين وشركات أميركية كبرى”، دون تحميل دافعي الضرائب أية تكاليف، فيما لم يُكشف حتى الآن عن أسماء الممولين.

وفي سياق متصل، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن المكاتب الواقعة في الجناح الشرقي، ومنها مكاتب السيدة الأولى، ستُنقل مؤقتًا خلال فترة البناء، مؤكدة أن المنطقة ستُخضع لتحديث شامل.

الجمود السياسي مستمر: الجمهوريون يعلنون فشل محاولة جديدة لإقرار ميزانية الحكومة الأمريكية

أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، عن فشل محاولة جديدة لإقرار الميزانية الحكومية داخل مجلس الشيوخ، نتيجة استمرار الخلافات مع الحزب الديمقراطي، خاصة حول بنود تتعلق بالتأمين الصحي للمهاجرين غير النظاميين.

وجاء في بيان رسمي صادر عن المكتب الصحفي للحزب الجمهوري: “صوّت الديمقراطيون للمرة الحادية عشرة على التوالي ضد مشروع الميزانية، ما تسبب في استمرار الإغلاق الحكومي بسبب الخلاف حول التأمين الصحي للمهاجرين غير النظاميين.”

وبحسب نتائج التصويت، فإن مشروع قانون الميزانية لم يحصل على 60 صوتًا ضروريًا لتمريره في مجلس الشيوخ.

ترامب: آمل أن ينتهي الإغلاق الحكومي قريبًا و”الديمقراطيون يصبحون أقل جنونًا”

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بانتهاء الإغلاق الحكومي قريبًا، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب دعمًا إضافيًا من الديمقراطيين لتمرير قرار جمهوري يسمح باستئناف عمل الحكومة.

وفي تصريح للصحفيين من البيت الأبيض، قال ترامب: “نأمل أن يصبح الديمقراطيون أقل جنونًا، وأن نحصل على الأصوات اللازمة قريبًا.”

وأضاف أن خصومه السياسيين بدأوا يشعرون بالحاجة إلى “فعل ما هو صحيح من أجل البلاد”، مؤكدًا ثقته بأنهم “سيقومون بذلك حتمًا”.

وكان كيفن هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، قد ألمح أيضًا إلى إمكانية انتهاء الإغلاق هذا الأسبوع.

يُذكر أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة دخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في 1 أكتوبر 2025، بعد فشل الكونغرس في تمرير قانون التمويل الحكومي المؤقت، نتيجة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول تمديد إعانات قانون “أوباما كير” للرعاية الصحية.