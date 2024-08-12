أمريكا ترسل غواصة صواريخ للشرق الأوسط وقادة أوروبا يدعون إيران للتهدئة!

في ظل التوترات التي تسود منطقة الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، ودعما لإسرائيل، أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، “بنشر غواصة صواريخ موجهة في الشرق الأوسط”، وذلك بالتزامن مع توجيه زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، دعو إلى إيران لعدم شن هجمات على إسرائيل.

وأعلن البنتاغون، في بيان رسمي، “أن “أوستن”، أمر أيضا مجموعة حاملة الطائرات الهجومية “أبراهام لينكولن” بتسريع انتشارها في المنطقة”.

ووفق المعلومات، “صدرت أوامر لمجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن”، المجهزة بطائرات مقاتلة من طراز “إف 35 سي”، بالإبحار بشكل أسرع إلى الشرق الأوسط، تحت سيطرة القيادة المركزية الأمريكية، كما تم نشر غواصة الصواريخ الموجهة “يو إس إس جورجيا”.

وجاء هذا الإعلان، “خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الأحد، وناقشا الحرب في غزة”.

ووفقا لما ذكره السكرتير الصحفي للبنتاغون، بات رايدر، قال أوستن: “إن أمريكا ملتزمة “باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل”، مضيفا أن “واشنطن عززت قدراتها العسكرية في المنطقة وسط تصاعد التوترات”.

يذكر أن هذه التحركات تأتي في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم إيراني وعدت به بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية.

وكانت واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر مزيد من السفن الحربية والمقاتلات، ومن المقرر أن تنضم حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى حاملة طائرات أميركية أخرى في المنطقة هي «يو إس إس ثيودور روزفلت».

قادة أوروبيون يدعون إيران لعدم مهاجمة إسرائيل

قال زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، “إنهم يدعون إيران وحلفاءها للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصعد التوتر وتعرض فرص التوصل لوقف لإطلاق النار وتحرير المحتجزين في غزة للخطر”.

وأضافت الدول، في البيان، أن “القتال يجب أن يتوقف الآن”، “وكذلك يتعين الإفراج عن كل المحتجزين لدى حركة حماس”.

وشدد البيان على أن “السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى “إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل”.

ورحب قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا بـ”العمل الذي يبذله الشركاء من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن”.

وأشار البيان إلى أن “قادة هذه الدول الثلاث يعملون مع جميع الأطراف لمنع التصعيد ولن ندخر أي جهد لتهدئة التوترات وإيجاد سبيل نحو الاستقرار في غزة”.