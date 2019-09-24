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أمريكا ترفض الوساطة الفرنسية لإنهاء أزمتها مع إيران

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 سبتمبر 2019 - 11:11
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التوتر في منطقة الخليج ازداد حدة بعد استهداف منشآت لشركة أرامكو السعودية منتصف الشهر الجاري. [رويترز]
قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفض مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين واشنطن وطهران.

حيث قال ترامب للصحفيين أمس الاثنين:

“نحن لا نحتاج إلى وسيط، ماكرون صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء”.

كما أوضح الرئيس الأمريكي أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، هذا الأسبوع، لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك.

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يُشار إلى أن التوتر في منطقة الخليج ازداد حدة بعد استهداف منشآت لشركة أرامكو السعودية منتصف الشهر الجاري.

هذا واتهمت فيه الولايات المتحدة إيران بالضلوع في الهجوم على أرامكو، وأعلنت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا دعمها لواشنطن في تحميل المسؤولية لطهران.

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