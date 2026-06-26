أمريكا ترفض بقاء منتخب إيران في سياتل

دخلت القيود الأمريكية المفروضة على بعثة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 مرحلة جديدة من الجدل، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع إيران بمنتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والمقرر إقامتها على ملعب “لومين فيلد” بمدينة سياتل.

وبينما قررت السلطات الأمريكية تخفيف بعض الإجراءات الخاصة بسفر المنتخب الإيراني، بالسماح للبعثة بدخول الولايات المتحدة قبل يومين من المباراة بدلًا من يوم واحد فقط، أبقت واشنطن على شرط مغادرة المنتخب الإيراني الأراضي الأمريكية عقب نهاية اللقاء، رافضةً منح اللاعبين فترة إضافية للبقاء في سياتل من أجل الاستشفاء.

ويأتي القرار في وقت حساس بالنسبة للمنتخب الإيراني، الذي كان قد أبدى اعتراضه خلال الفترة الماضية على القيود المرتبطة بتنقله داخل الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذه الإجراءات تؤثر على استعدادات اللاعبين، خاصة في ظل الحاجة إلى وقت كافٍ للتعافي بين المباريات والتنقلات الطويلة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن بعثة إيران كانت مطالبة في أول مباراتين لها بالوصول إلى الولايات المتحدة قبل يوم واحد فقط من كل مباراة، قبل أن يتم السماح لها بالدخول مبكرًا قبل لقاء مصر، نظرًا لطول المسافة إلى مدينة سياتل.

وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل كأس العالم 2026 في البيت الأبيض، إن القرار جاء بعد مراجعة سير تنقلات المنتخب الإيراني في أول مباراتين، موضحًا أن السلطات الأمريكية كانت تخطط لتقييم الوضع أولًا، قبل منح يوم إضافي للوصول المبكر إذا سارت الأمور بسلاسة.

لكن التخفيف الأمريكي اقتصر على موعد الدخول فقط، إذ لم يشمل طلب المنتخب الإيراني بالبقاء بعد المباراة للاستشفاء، ما يعني أن البعثة ستكون ملزمة بمغادرة الولايات المتحدة بعد نهاية مواجهة مصر.

وتضيف هذه التطورات بعدًا إضافيًا للمباراة المنتظرة بين مصر وإيران، التي لا تقتصر أهميتها على الحسابات الفنية داخل الملعب، بل تحيط بها أيضًا أجواء لوجستية وسياسية غير معتادة، في ظل القيود المفروضة على تحركات المنتخب الإيراني خلال البطولة.

ويرى متابعون أن هذه الإجراءات قد تضع المنتخب الإيراني تحت ضغط بدني وذهني قبل مواجهة مصر، خصوصًا مع تكرار التنقل بين مقرات الإقامة وملاعب المباريات، بينما يترقب الجمهور المصري اللقاء وسط آمال بتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص المنتخب في البطولة.

ويبقى السؤال الأبرز قبل المباراة: هل تؤثر هذه القيود على جاهزية منتخب إيران، أم أن الفريق سيتمكن من تجاوز الظروف والتركيز داخل الملعب أمام مصر؟