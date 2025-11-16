أمريكا ترفع العقوبات عن تركيا.. ترامب يتخذ خطوة تاريخية نحو تعزيز التعاون العسكري

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر باتخاذ إجراءات لبدء رفع العقوبات المفروضة على تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات (كاتسا) بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.

وفي مقابلة مع قناة “خبر تورك” التلفزيونية، أوضح فيدان أن ترامب أبلغ الرئيس التركي أردوغان خلال اجتماع رسمي بأنه لا ينبغي أن تكون هناك عقوبات بموجب قانون “كاتسا” بين الدول، وأعطى تعليمات للمسؤولين المعنيين بضرورة رفع هذه العقوبات.

وأضاف فيدان أن إدارة ترامب تختلف جوهريًا عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مؤكّدًا التزام الإدارة الحالية بمعالجة هذه القضية، ومتوقعًا التوصل إلى حل لمشكلة العقوبات قريبًا.

وتأتي هذه التصريحات بعد صفقة أبرمتها تركيا مع روسيا عام 2017 لشراء منظومة الدفاع الجوي “إس-400″، واستلمت الدفعات الأولى منها خلال صيف وخريف 2019، ما أثار توترًا طويل الأمد مع واشنطن وهدّد علاقات تركيا مع حلف الناتو.

ويُعد رفع العقوبات خطوة مهمة في مسار العلاقات التركية-الأميركية، حيث قد يساهم في إزالة أحد أبرز نقاط الخلاف بين أنقرة وواشنطن، ويفتح الباب أمام تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين في المستقبل القريب.