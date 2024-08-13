أمريكا تستأنف بيع الأسلحة إلى السعودية

بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها “ستستأنف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية”.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل: إن “السعودية شريكا استراتيجيا وثيقا للولايات المتحدة ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة”، مؤكدا أنه “منذ بداية هدنة اليمن لم تنفذ السعودية ضربة جوية واحدة في اليمن وتوقف إطلاق النار عبر الحدود إلى حد كبير”.

وتابع: “السعودية وفت بما يخصها في الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بما يقع علينا”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، “فرضت قيودا على بيع الأسلحة للسعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات على خلفية انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في اليمن”.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة “ًأنصار الله”، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر، وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق.