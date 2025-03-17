أمريكا تستنجد الاتحاد الأوروبي.. ما الحكاية؟

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعا حادا في أسعار البيض بسبب تفشي “إنفلونزا الطيور”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن جمعية منتجي البيض في دول الشمال الأوروبي، أن “السلطات الأمريكية اتصلت مع الدنمارك، وعدد من الدول الأوروبية الأخرى بطلب تصدير البيض إلى السوق الأمريكية وسط نقص في البلاد”.

وقالت جمعية تربية الدواجن الفنلندية، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية Yle، إن “الولايات المتحدة اتصلت أيضا بالسلطات الفنلندية بخصوص تصدير البيض إليها”.

وأعلنت المديرة التنفيذية للجمعية، ليرا ليهتيلا، يوم السبت، “أنها لا ترى أن من الممكن تصدير هذه المنتجات في الوقت الحالي، حيث أن فنلندا لم تجرِ بعد مفاوضات مع الولايات المتحدة حول حيثيات “الوصول إلى السوق”، موضحة أن هذه العملية الطويلة قد تتطلب إجراء فحوصات مستمرة”.

وقالت ليهتيلا: “بدء التصدير ليس أمرا بسيطا، حيث لا توجد قواعد محددة”، وأكدت أيضا أن “البلاد لا تمتلك تصريحا بتصدير البيض إلى الولايات المتحدة”.

وقالت إن “الحصول على تصريح محتمل لنقل البيض سيتطلب الكثير من العمليات البيروقراطية والدراسات، حيث أن البلاد لم تكن تصدر مثل هذه المنتجات من قبل”.

وأضافت: “كان لا بد من ذبح ملايين الطيور بسبب إنفلونزا الطيور. لدينا في فنلندا أربعة ملايين دجاجة بياضة. الكمية التي يمكننا تصديرها لن تحل مشكلة نقص البيض”.

هذا وبحسب وكالة “نوفوستي”، فإن “البيض في مارس الجاري، كان الأغلى بين دول مجموعة العشرين في الولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات من “يوروستات”، أن أسعار الجملة للبيض في الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 268.5 يورو لكل 100 كيلوغرام، لتصل إلى مستوى قياسي تاريخي وسط تفشي “إنفلونزا الطيور” في دول الاتحاد، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الإحصاءات الرسمية، أن تكلفة البيض في الولايات المتحدة ارتفعت في فبراير الماضي، بنسبة 59% على أساس سنوي، بينما قُدر النمو الشهري بنسبة 10.4%”.