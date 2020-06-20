أمريكا تسعي لاستخدام دماء الأبقار في علاج مصابي فيروس كورونا

أفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، يوم الأربعاء، بأن شركة أدوية في ولاية داكوتا الجنوبية، تخطط لبدء تجارب بشرية، الشهر المقبل، على علاج لفيروس كورونا مشتق من بلازما الأبقار.

ووأضافت الشبكة إلى أن العلماء قاموا بإجراء تحسينات وراثية لأنواع معينة من الأبقار لجعها تمتلك جهاز مناعي قريب من الجهاز المناعي للإنسان.

وأشارت إلى أن فكرتها تقوم على إنتاج تلك الحيوانات أجساما مضادة بشرية لمكافحة كورونا يمكن تحويلها إلى دواء لمهاجمة الفيروس.

ونقلت الشبكة عن إيدي سوليفان الرئيس التنفيذي لشركة “ساب بايوثيرابيوتيكس”: قوله “هذه الحيوانات تنتج أجساما مضادة محايدة تقتل الفيروس التاجي الجديد في المختبر”،.

وأضاف سوليفان “نحن حريصون على التقدم في العملية التنظيمية على أمل تقديم هذا العلاج المحتمل للمرضى الذين يحتاجون إلى حل”.

حيث تخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فى الولايات المتحدة حاجز 2 مليون و221 ألف حالة، وتم تسجيل 2,208,787 اصابة حتى الآن، وذلك، وفيما وصلت أعداد الوفيات بالفيروس إلى 119,145 حالة، وتم تسجيل 903,136 حالة شفاء.