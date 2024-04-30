أمريكا تسمح بإجراء معاملات مع البنوك الروسية

سمحت أمريكا بإجراء معاملات مع البنوك الروسية في قطاع الطاقة.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، “بأن واشنطن مددت ترخيصا يسمح للشركات الأمريكية بإجراء معاملات مالية تتعلق بالطاقة مع بعض البنوك والكيانات الاقتصادية الروسية”.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن “جميع المعاملات المتعلقة بالطاقة المحظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024 مرخص بها، حتى 1 نوفمبر 2024”.

وأضافت: “تشمل هذه القائمة بنوك “أتكريتي”، و”سوفكوم بنك”و”سبيربنك” و”في تي بي”، و”ألفا بنك” و”روس بنك”، و”زنيت” و”بنك إس تي”.

هذا ومنذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة العديد من العقوبات على الكيانات والمنظمات المالية الروسية، وفي الوقت نفسه، سمحت وزارة المالية الأمريكية في البداية بإجراء المعاملات المتعلقة بالطاقة مع بعض المؤسسات الخاضعة للقيود.