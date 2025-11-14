أمريكا تشدد قبضتها الأمنية.. إدراج 4 جماعات أوروبية على قائمة الإرهاب

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس 14 نوفمبر 2025، تصنيف أربع جماعات في ألمانيا وإيطاليا واليونان ضمن “المنظمات الإرهابية العالمية”، بينها حركة أنتيفا أوست الألمانية، متهمة إياها بتبني أيديولوجيات فوضوية وماركسية والتحريض على العنف.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن هذا القرار يأتي في إطار حملة يقودها الرئيس دونالد ترامب لمواجهة الجماعات اليسارية العنيفة، مضيفًا أن الجماعات المدرجة ستصنف “منظمات إرهابية أجنبية” اعتبارًا من 20 نوفمبر، مع وعد بتوسيع القائمة لتشمل جماعات أخرى حول العالم.

وأوضح روبيو أن هذه الجماعات تتبنى أفكارًا ثورية معادية للرأسمالية والولايات المتحدة والمسيحية، وتستغلها للتحريض على اعتداءات عنيفة محليًا ودوليًا. كما أكد أن واشنطن ستواصل استخدام كل أدواتها لحماية الأمن القومي وحرمان هذه الجماعات من التمويل والموارد.

ووفق تقرير جهاز المخابرات الداخلية الألماني عام 2024، تعد جماعة “أنتيفا أوست” شبكة عنيفة، وقد تم اعتقال أربعة أشخاص على صلتها بين ديسمبر 2023 ونوفمبر 2024 بسبب استهدافهم لأشخاص من التيار اليميني المتطرف.

الكيانات الأخرى المدرجة على القائمة الأمريكية هي:

الاتحاد الفوضوي غير الرسمي / الجبهة الثورية الدولية في إيطاليا.

العدالة البروليتارية المسلحة في اليونان.

الدفاع الذاتي للطبقة الثورية في اليونان أيضًا.

حتى الآن، لم تصدر وزارتي الخارجية والداخلية الألمانية أي تعليق رسمي على القرار.

نائب الرئيس الأمريكي فانس يهاجم الديمقراطيين: الإغلاق الحكومي كان “عديم الجدوى”

شن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس هجوماً حاداً على الديمقراطيين، متهمًا إياهم بتسببهم في الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأخير الذي استمر 43 يوماً، واصفاً إياه بأنه “عديم الجدوى” وألحق ضرراً كبيراً بالأمريكيين.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، قال فانس: “إليكم ما فعله الديمقراطيون فعلياً. لقد تسببوا بالكثير من الضغط على قواتنا، وجعلوا مراقبي الحركة الجوية بلا رواتب، وتسببوا بإلغاء العديد من الرحلات، وجعلوا الكثير من الناس يعتقدون أنهم لن يحصلوا على مساعدات الغذاء. كل ذلك بلا أي سبب”.

واتهم نائب الرئيس اليسار المتطرف بالتركيز الكامل على مهاجمة الرئيس دونالد ترامب، قائلاً: “لا يهمهم إن لم تدفع رواتب الجنود، ولا يهمهم إن تسببتم بخسارة مليارات الدولارات من الإنتاجية، ولا يهمهم إن أوقفتم صناعة الطيران… ولا يهمهم إذا كان عليهم أن يحرقوا البلاد كلها من أجل الوصول إلى ترامب”.

وأضاف فانس أن الاتفاق الذي أنهى الإغلاق في مجلس النواب كان مطابقاً لاتفاق رفضه كبار الديمقراطيين قبل أسابيع، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان التوصل إليه قبل 45 يوماً. وفي الوقت نفسه، أعرب عن تقديره لبعض الديمقراطيين المعتدلين في مجلس الشيوخ الذين تعاونوا مع الإدارة لإنهاء الأزمة.

كما أشاد نائب الرئيس بقيادة الرئيس ترامب خلال الأزمة، مؤكداً أنهما كانا يعلمان أن الإغلاق الحكومي سيحدث. واعتبر أن الإغلاق كان “غبيًا سياسيًا وخطأ كبيرًا” للديمقراطيين، وأدى عملياً إلى إنهاء المسيرة السياسية لزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السناتور تشاك شومر.

وتابع فانس: “يا لها من مقارنة مذهلة للأولويات. نحن نهتم بالأمريكيين، وهم يهتمون بالمهاجرين غير الشرعيين. وقد كان ذلك واضحاً لسنوات، وجعلوه أكثر وضوحاً خلال هذه المواجهة حول إغلاق الحكومة”.

الولايات المتحدة ترفع القيود على إنتاج النفط في ألاسكا

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود التي فرضت على إنتاج النفط والغاز في ألاسكا خلال عهد سلفه جو بايدن، بما في ذلك حظر تأجير 4.3 مليون هكتار من الأراضي الحكومية شمال الولاية وشروط صارمة لتطوير 800 ألف هكتار أخرى.

وقال وزير الداخلية دوغلاس بورغهام إن القرار يهدف إلى إطلاق إمكانات الطاقة في ألاسكا، وخلق فرص عمل لسكان شمال الولاية، وتعزيز أمن الوقود في أمريكا.

ورحبت مجموعة السكان الأصليين المحلية بالقرار، مؤكدة أن تطوير الحقول سيزيد الإيرادات الضريبية في المنطقة ويعزز الاقتصاد المحلي.

الولايات المتحدة توافق على أول صفقة أسلحة لتايوان منذ عودة ترامب

أعلنت وزارة الخارجية التايوانية، الجمعة، موافقة الولايات المتحدة على بيع تجهيزات ومعدات عسكرية لتايوان بقيمة 330 مليون دولار، في أول صفقة عسكرية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة مطلع العام الجاري.

وتشمل الصفقة قطع غيار ودعم لطائرات من طرازي F-16 وC-130 الأميركية الصنع، إضافة إلى طائرة مقاتلة محلية الصنع. وتعتبر واشنطن المزود الرئيسي للأسلحة لتايوان، على الرغم من عدم اعترافها باستقلال الجزيرة.

وتعتمد تايوان على الدعم العسكري الأميركي لمواجهة الضغط العسكري الصيني، في ظل تفوق القدرات العسكرية للصين، بينما تسعى الحكومة التايوانية بقيادة الرئيس لاي تشينغ ته إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التهديدات المستمرة.

الولايات المتحدة ترفع حظر الأسلحة عن كمبوديا في إطار تحدٍ للنفوذ الصيني

رفعت الولايات المتحدة الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى كمبوديا، والذي كان سارياً منذ عام 2021، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين وتقليص النفوذ الصيني في المنطقة.

وجاء القرار بعد استئناف التعاون الدفاعي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، إلى جانب استئناف مناورات الدفاع المشتركة بين البلدين، المعروفة باسم “أنغكور سنتينل”، التي توقفت منذ 2017.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن الحظر رفع رسميًا في إشعار السجل الفيدرالي، مع التأكيد على أن أي مبيعات أسلحة مستقبلية ستتم مراجعتها وفق كل حالة على حدة. كما يشمل التعاون العسكري توفير مقاعد لضباط كمبوديين للدراسة في الأكاديميات العسكرية الأمريكية مثل “ويست بوينت” وأكاديمية القوات الجوية.

ويأتي رفع الحظر في سياق جهود أوسع لتعزيز العلاقات بين واشنطن وكمبوديا، الذي يعد حليفًا إقليميًا مهمًا للصين، وكذلك لدعم جهود السلام بين كمبوديا وتايلاند. وقد شهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين في كوالالمبور بماليزيا مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الولايات المتحدة تطلق عملية عسكرية جديدة في أميركا اللاتينية

أعلن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الخميس، عن بدء عملية “الرمح الجنوبي” ضد ما وصفهم بـ”تجار المخدرات الإرهابيين”، بهدف حماية الولايات المتحدة من تهريب المخدرات.

وتأتي العملية في وقت نشرت فيه واشنطن قدرات جوية وبحرية كبيرة قبالة سواحل أميركا اللاتينية، أبرزها حاملة الطائرات جيرالد فورد، فيما شنت خلال الأسابيع الماضية ضربات بحرية استهدفت نحو 20 قاربا تقول الولايات المتحدة إنها تستخدم لتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 76 شخصاً على الأقل، دون تقديم أدلة مؤكدة.

وأثار الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة، الذي يشمل مقاتلات F-35 في بورتوريكو وست سفن حربية في البحر الكاريبي، مخاوف في فنزويلا من احتمال استهداف الرئيس نيكولاس مادورو، حيث أعلن الجيش الفنزويلي نشر قواته بكثافة، بما في ذلك صواريخ ووحدات ميليشيا بوليفارية، للرد على أي تهديد “إمبريالي”.

واشنطن تعلن إبرام اتفاقات تجارية مع الأرجنتين وغواتيمالا والإكوادور والسلفادور

أعلن البيت الأبيض، الخميس 14 نوفمبر 2025، عن توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع أربع دول أميركية لاتينية هي: الأرجنتين، غواتيمالا، الإكوادور، والسلفادور، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بعد فترة فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية على عدد من الدول.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه الاتفاقات تتضمن فتح أسواق الدول الأربع أمام المنتجات الأميركية، في حين تمنح واشنطن إعفاءات جمركية على بعض السلع المستوردة من تلك الدول.

وأشار مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إلى أن هذه الاتفاقات تهدف إلى: تحقيق توازن تجاري. ضمان المعاملة بالمثل. خفض العجز التجاري على المدى الطويل.

كما توقع المسؤول أن يكون لهذه الاتفاقات أثر إيجابي على أسعار بعض المواد الغذائية مثل البن، الكاكاو، والموز، مما قد يخفف من حدة استياء المستهلكين الأميركيين بسبب ارتفاع كلفة المعيشة خلال فترة رئاسة ترامب الثانية.