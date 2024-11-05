أمريكا تشهد الانتخابات الأهم في تاريخها

وسط توترات غير مسبوقة بين الجناحين الديمقراطي “كامالا هاريس” والجمهوري “دونالد ترامب”، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم انتخابات، ربما تكون من بين الأهم في تاريخها، في ظل التوترات التي يشهدها العالم، وفق ما أكد خبراء بالسياسة.

وتشير التوقعات بأن “تستغرق النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أياما لتظهر”.

وتفيد بيانات منصة “بولي ماركتPolymarket” الإلكترونية، “بأن مكاتب المراهنات الأمريكية زادت نسبة الرهان على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية”.

ووفقا لمعطيات المنصة، “يتمتع “ترامب” بفرصة فوز في الانتخابات بنسبة 60.3%، وتقدر فرص نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بـ 39.8% حسب الرهانات”.

وأشار الموقع إلى أن “قيمة الرهانات على الانتخابات الرئاسية تتجاوز 3.2 مليار دولار”.

إيلون ماسك: ممثلو “هوليوود” يتعرضون للضغط لدعم “كامالا هاريس”

قال إيلون ماسك، “إن ممثلي هوليوود يواجهون ضغوطا لدعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس علنا ​​في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بسبب تهديدات بحرمانهم من المزيد من التصوير والعقود”.

وصرح الملياردير ورجل الأعمال ماسك خلال مقابلة مع مضيف التلفزيون الأمريكي جو روغان: “يتلقى المشاهير مكالمة هاتفية من شخص ذا نفوذ في هوليوود يقول لهم: “كما تعلمون، سيكون أمرا رائعا حقا إذا دعمتم كامالا، على الرغم من أن هذا شأنك الخاص”. وأضاف ماكس: “إن لم تفعل ذلك، فلن يتم الاتصال بك مرة أخرى، على الرغم من أنهم لن يخبروك بهذا مباشرة، لكن لن تكون هناك أفلام ولا حفلات موسيقية لك”.

وكشف رجل الأعمال أن “أولئك الذين يتصلون بممثلي هوليود لا يحاولون التهديد بشكل مباشر، بل على العكس من ذلك، يتحدثون بمودة ولطف شديدين. واختتم ” ماسك ” كلامه قائلا: “ليست هناك حاجة للتهديدات، فكل الممثلين يفهمون كل شيء جيدا”.

هذا وانطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عملية تصويت لانتخاب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، في حدث يقام كل أربع سنوات في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر، ويمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب. وبدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.