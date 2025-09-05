أمريكا تصدر تحذيراً للدول الراغبة بالاعتراف بفلسطين.. اليونيسف: ما يحدث في غزة لا يمكن تصوره

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن بلاده حذرت الدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطينية من أن هذه الخطوة قد تخلق “مشاكل كبيرة”، مشيراً إلى أن الاعتراف قد يدفع إسرائيل لردود فعل تصعب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بل وقد يؤدي إلى تصعيد خطط ضم الضفة الغربية.

وأضاف روبيو خلال تصريحات صحفية من العاصمة الإكوادورية كيتو، أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي فوراً إذا استسلمت حركة “حماس” وأفرجت عن المحتجزين، مؤكداً أن الأولوية الحالية هي إنهاء الحرب والقضاء على “حماس”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات كبيرة للفلسطينيين، ولا ترغب في استمرار المعاناة في غزة، معلناً استعداد واشنطن لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية بعد انتهاء الحرب.

وحول خطة ضم الضفة الغربية، أوضح روبيو أن هذه الخطط ليست نهائية ولا تزال محل نقاش داخلي في إسرائيل، مؤكداً أن هذا الأمر كان متوقعاً.

نتنياهو: مستعد لفتح معبر رفح للفلسطينيين لكنه سيُغلق فورًا من قبل مصر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة “أبو علي إكسبريس” على تلغرام، إنه مستعد لفتح معبر رفح لمرور الفلسطينيين، لكنه أشار إلى أن مصر ستغلقه فورًا.

وأضاف نتنياهو أن هناك خططًا متعددة لإعادة تأهيل قطاع غزة، لكنه لفت إلى أن نصف سكان غزة يرغبون في مغادرتها، موضحًا أن هذا لا يعني طردًا جماعيًا بل حقًا أساسيًا للفلسطينيين في مغادرة القطاع.

وفيما يتعلق بإمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة، قال نتنياهو: “إذا اتخذوا خطوات أحادية الجانب فسنتخذ خطوات أحادية الجانب أيضًا”، مؤكداً أن إسرائيل ليست تسعى لطرد الفلسطينيين لكنها لن تمنحهم دولة.

كما تحدث عن تصاعد معاداة السامية في العالم، داعيًا اليهود إلى الثبات وعدم التراجع، قائلاً: “كلما أسرعنا في إنهاء الحرب ستهدأ حرب الدعاية أيضًا… أقول لليهود اثبتوا بشموخ، دافعوا عن حقوقكم، لا تختبئوا واخرجوا وحاربوا الافتراء بالقوة”.

اليونيسف: ما يحدث في غزة لا يمكن تصوره

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تحذيراً شديد اللهجة من تدهور الوضع الإنساني في مدينة غزة، مؤكدة أن “الطفولة لا يمكن أن تبقى على قيد الحياة” في ظل استعداد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على المدينة وسط حربه المتواصلة مع حركة حماس.

وقالت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس إنغرام، في إفادة صحفية يوم الخميس، إن “العالم يطلق ناقوس الخطر بشأن ما يمكن أن يجلبه الهجوم العسكري المكثف في مدينة غزة – كارثة لما يقرب من مليون شخص ما زالوا هناك”. وأكدت أن التصعيد العسكري “ليس وشيكاً بل جارٍ بالفعل”.

وأوضحت إنغرام، التي زارت القطاع خلال الأيام التسعة الماضية، أن سوء التغذية والمجاعة ينهش أجساد الأطفال، في حين يُجبر النزوح مئات الآلاف منهم على العيش بلا مأوى أو رعاية، تحت وطأة قصف مستمر يهدد كل حركة لهم.

وأضافت: “هذا هو شكل المجاعة في منطقة حرب، وكان في كل مكان نظرت إليه في مدينة غزة”.

وتتهم اليونيسف المجتمع الدولي بالفشل في وقف الانهيار الكامل في القطاع، مشيرة إلى أن الوضع ليس ناتجاً عن كارثة طبيعية بل “نتيجة مباشرة للخيارات السياسية والعسكرية التي جعلت من غزة مكاناً تنهار فيه الحياة من كل جانب”.

ودعت المسؤولة في اليونيسف إسرائيل إلى مراجعة قواعد الاشتباك الخاصة بها لضمان حماية الأطفال، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فوراً. كما دعت حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين.

وفي السياق ذاته، تشير تقارير صادرة عن منظمات إنسانية وأممية إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في غزة، حيث ارتفع عدد وفيات الجوع إلى 367، ويواجه ربع سكان القطاع خطر المجاعة، وفقاً لبيانات مرصد الجوع العالمي.

وتشير وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 تجاوز 64 ألف قتيل، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة، مما يزيد من حدة الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل على خلفية الوضع الإنساني الكارثي في القطاع المحاصر.

رئيس الموساد السابق: نتنياهو مسؤول عن أحداث 7 أكتوبر وكان عليه الاستقالة فوراً

حمّل رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي السابق، يوسي كوهين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، مطالباً بتغيير القيادة السياسية في إسرائيل.

وفي مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” نُشرت مساء الخميس، قال كوهين: “ما حدث في 7 أكتوبر هو مسؤولية رئيس الحكومة بشكل واضح، وكان على نتنياهو أن يتحمل المسؤولية ويعلن عن موعد لانتخابات جديدة فوراً”. وأضاف أنه لم يتواصل مع نتنياهو منذ أكثر من عام ونصف.

وفي سياق متصل، نشر الجيش الإسرائيلي صورة جديدة قال إنها للمتحدث العسكري باسم “حماس”، أبو عبيدة، الذي أعلن الجيش في 30 أغسطس عن اغتياله، رغم عدم تأكيد الحركة لذلك حتى الآن.

وأفاد بيان للجيش أن الصورة تم العثور عليها ضمن “وثائق من قطاع غزة” إلى جانب صور أخرى لقادة في كتائب القسام، منهم محمد الضيف ورافع سلامة.

لقاء رفيع بين رئيسي مخابرات مصر وتركيا لبحث الحرب على غزة وقضايا إقليمية

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد برئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن، لمناقشة عدة ملفات إقليمية وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد المسؤولان خلال اللقاء، الذي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، على ضرورة إنهاء الحرب في غزة بأقرب وقت ممكن وفق مقترح الوسطاء. كما بحثا تطورات الأوضاع في السودان وليبيا، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأخرى.

من جانبه، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة حققت تقدماً مع القاهرة على جميع الأصعدة، مستهدفة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.

وأكد فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن العلاقات بين مصر وتركيا وصلت لمرحلة متقدمة مع تقارب في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

وأشار إلى تطوير استراتيجية مشتركة لحل المشاكل الإقليمية، مع رفض البلدين لسيناريوهات احتلال قطاع غزة التي أقرها الكابينيت الإسرائيلي، معتبراً إياها خطة نحو “الإبادة الجماعية”، ومشيداً بالدور المصري المحوري في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.

من ناحيته، شدد بدر عبد العاطي على إيجابية المباحثات بين البلدين، متوقعاً زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية الواضحة كفيلة بفتح جميع الأبواب بين البلدين.

فنلندا تنضم إلى إعلان نيويورك الفرنسي السعودي للحل السلمي وتؤيد اعتراف الدول بدولة فلسطين

أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الجمعة، انضمامها إلى إعلان نيويورك الفرنسي السعودي بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من إعلان بلجيكا عن نيتها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقررة في سبتمبر الجاري، وذلك بعد الإفراج المتوقع عن آخر رهينة إسرائيلي من قطاع غزة.

وفي يوليو الماضي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في الفترة من 9 إلى 23 سبتمبر.

منذ ذلك الحين، أعلنت أكثر من 12 دولة غربية دعمها لاعتراف فلسطين، بينما لا تزال بعض القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين تملكان حق النقض (الفيتو)، خارج هذا الإجماع.

يُذكر أن نحو 150 عضواً في الأمم المتحدة يعترفون رسمياً بدولة فلسطين، مع استمرار جهود دولية متعددة لدفع عملية السلام وحل الدولتين.