أمريكا.. تصريحات «ممداني» تفتح الباب للمتطرفين وحاكم بنسلفانيا يطالب بموقف صارم

هاجم حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، المرشح التقدمي لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني، بسبب عدم إدانته لعبارة “عولمة الانتفاضة” التي أثارت جدلاً واسعاً.

واعتبر شابيرو أن ممداني ترك مجالاً واسعاً للمتطرفين لاستغلال تصريحاته أو امتناعه عن إدانة تصريحات معادية للسامية.

وجاء ذلك في مقابلة مع صحيفة Jewish Insider، حيث أكد شابيرو ضرورة التصرف بوضوح أخلاقي تجاه أي خطاب معادٍ للسامية.

ممداني، المعروف بمواقفه اليسارية الصريحة ودعمه لحركة المقاطعة ضد إسرائيل (BDS)، أثار قلق المعتدلين داخل الحزب الديمقراطي خشية أن تؤدي مواقفه إلى منح الجمهوريين مادة للهجوم في الانتخابات، ويواجه المرشح الشاب الذي يبلغ من العمر 33 عاماً تحديات لكسب دعم قيادات الحزب البارزة، وسط تحفّظات على خططه الاقتصادية الاشتراكية ورفضه إدانة شعارات معينة خلال حملته الانتخابية.

ورغم هذه الانتقادات، أكد بعض مؤيدي ممداني أن فوزه في الانتخابات التمهيدية يعكس دعمًا واسعًا من داخل الحزب، خاصة من الشباب والناخبين ذوي التوجهات اليسارية، الذين يرون في رؤيته لمدينة أكثر عدلاً ومساواة فرصة للتغيير.

كما يتوقع أن تؤثر هذه المعركة الانتخابية في نيويورك على المشهد السياسي الوطني، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2028.