أمريكا تصعّد حربها ضدّ إيران.. فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، “عقوبات جديدة على كيانات وسفن تعمل في مجال شحن النفط والبتروكيماويات، التي تنتجها إيران”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أن “العقوبات شملت 19 كيانا وسفينة شحن تنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني”.

ولفت البيان إلى “أن السفن التي تم فرض العقوبات ضدها تشكل جزءا مما وصفته بـ”أسطول الظل” الإيراني الذي ينقل النفط”.

وأوضح البيان أن “العقوبات شملت مصفاة نفط “تيبوت”، التي توجد في الصين، ومديرها التنفيذي وانغ شيوه تشينغ”، مشيرة إلى أنها “تشتري وتكرر النفط الخام الإيراني بقيمة تصل لمئات الملايين من الدولارات”.

وأوضح سكوت بيسينت، وزير الخزانة الأمريكي، أن “النفط الإيراني الذي تشتريه مصفاة “تيبوت” يمثل شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني”، مشيرًا إلى أن “واشنطن ملتزمة بقطع مصادر الإيرادات التي تستخدمها إيران في تطوير برنامجها النووي”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن “إيران تستخدم شبكة من الناقلات وشركات نقل النفط لبيع نفطها بعيدا عن العقوبات، التي تحظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهذه الكيانات في الولايات المتحدة الأمريكية كما تفرض عقوبات على المتعاملين معها”.