أمريكا تضغط لتشكيل قوة دولية.. الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تكلف 70 مليار دولار

كثفت الولايات المتحدة ضغوطها على عدد من الدول لدفعها لإرسال قوات إلى قطاع غزة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتشكيل “قوة استقرار دولية” بعد الحرب. وتهدف القوة متعددة الجنسيات إلى نحو 10 آلاف جندي، تعمل تحت قيادة جنرال أميركي لتحقيق الاستقرار، مع توقع استكمال جاهزيتها خلال معظم العام المقبل، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

أوضح مسؤولون أميركيون أن عدم التزام أي دولة حتى الآن يعود إلى التحفظات بشأن إمكانية توسع مهمة القوة لتشمل نزع سلاح مقاتلي حركة حماس. وأشارت المصادر إلى أن أذربيجان وإندونيسيا تقتربان من إرسال قوات بتفويض محدود لا يورطهما في عمليات قتالية.

طلبت وزارة الخارجية الأميركية رسمياً من أكثر من 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية، شملت دولاً كبرى مثل فرنسا وإيطاليا، ودول أصغر مثل مالطا والسلفادور، فيما أبدت 19 دولة اهتمامها بالمساهمة بقوات أو بتقديم الدعم اللوجستي والمعدات. ومن المتوقع مشاركة ممثلي أكثر من 25 دولة في لقاء يُعقد في قطر الأسبوع المقبل لوضع خطط القوة ونطاق مهمتها.

أفاد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن القوة تعد عنصراً أساسياً في عملية نزع سلاح حماس، مع الإشارة إلى أن الجنود الأميركيين لن يشاركوا داخل غزة، بل سيركزون في مركز تنسيق بمدينة كريات جات الإسرائيلية.

أوضح مسؤولون أميركيون أن واشنطن لم تتخل عن محاولاتها لإقناع الدول المساهمة بتوسيع نطاق مهمتها ليشمل مناطق تحت سيطرة حماس، محذرين من أن أي تأخير في نزع السلاح قد يدفع إسرائيل للبقاء في غزة بدلاً من الانسحاب الكامل كما نصت خطة السلام.

وأشار المسؤولون إلى موقف حماس، التي أبدت استعدادها للتخلي عن أسلحتها الثقيلة في محادثات خاصة، لكنها تصر علناً على التمسك بسلاحها إلا مقابل التزامات بشأن إقامة دولة فلسطينية.

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن قواته قد لا تغادر “الخط الأصفر” أبداً، محذراً من أن المنطقة قد تتحول إلى “حدود جديدة دائمة”، بينما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، في ظل تضرر أو تدمير نحو 75% من مباني القطاع.

أكثر من 300 فلسطيني قتيلًا في هجمات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤولين صحيين محليين في قطاع غزة، بمقتل أكثر من 300 فلسطيني في هجمات إسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وجاءت هذه التطورات رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والذي أسفر عن الإفراج عن 20 رهينة محتجزة لدى حماس منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح نحو 2000 أسير فلسطيني، بينهم محكومون بالسجن المؤبد.

وأوضحت المصادر أن حركة حماس تقوم حاليًا بإعادة جثامين الرهائن الذين لقوا حتفهم أثناء الأسر إلى إسرائيل، بعد أن أعادت سابقًا جثامين 27 رهينة تم التعرف على هوياتهم.

ويواصل سكان شمال غزة مواجهة الدمار والجوع تحت ركام المنازل، وسط جهود محدودة لتقديم المساعدات الإنسانية، بينما سجلت هجمات إسرائيلية متفرقة مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين غرب مدينة غزة.

إسرائيل تستهدف القيادي في حماس رائد سعد وتتهم الحركة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن اتخاذ إجراءات لإحباط ما وصفاه بمخططات رئيس جهاز التمكين في حركة حماس، رائد سعد، وذلك رداً على تفجير عبوة ناسفة أسفر عن إصابة قوات إسرائيلية في المنطقة الصفراء من قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن رائد سعد يعد من مهندسي هجوم السابع من أكتوبر 2023، ويتهمه الإسرائيليون بإعادة بناء قدرات الحركة والتخطيط لهجمات جديدة ضد إسرائيل، في ما اعتبرته الحكومة الإسرائيلية انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار وللالتزامات المتعلقة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة.

واتهم البيان حركة حماس بالانخراط في إعادة التسلح وتنفيذ أنشطة عسكرية بدلاً من الالتزام بمسار نزع السلاح، مؤكداً أن إسرائيل سترد على أي استهداف لقواتها، وأن كل من يرفع يده على إسرائيل ويؤذي جنودها ستُقطع يده في غزة وفي كل مكان، مع تمنيات رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالشفاء العاجل للجنود المصابين.

مقتل القيادي في حماس رائد سعد بغارة إسرائيلية على غزة

أكد رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، الأحد، مقتل القيادي في الجناح العسكري للحركة رائد سعد خلال غارة إسرائيلية على القطاع.

وأعلنت إسرائيل السبت أنها اغتالت رائد سعد القيادي في الجناح العسكري لحركة حماس في عملية نفذتها بقطاع غزة، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن سعد كان يدير المقر العام لصنع الأسلحة التابع لكتائب القسام ويشرف على تعزيز قدرات الحركة.

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو لعملية استهداف سعد، ووصفه بأنه شغل عدة مناصب عليا في حماس، وكان مقربا من مؤسس الحركة أحمد ياسين الذي اغتيل عام 2004، بالإضافة إلى علاقته بمحمد الضيف ومروان عيسى.

وذكر الجيش أن سعد أسس لواء مدينة غزة التابع لحماس وقاده، وشارك في تشكيل القوة البحرية للحركة، ثم عُيّن لاحقا رئيسا لقيادة العمليات، وساهم في صياغة الخطة التي اعتمدتها الحركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وأقيل سعد من منصبه كقائد للعمليات عام 2021 على خلفية خلافات شخصية مع يحيى السنوار، ثم شغل مناصب أخرى في الجناح العسكري، ومؤخرا كان رئيسا لمقر تصنيع الأسلحة التابع للحركة.

خليل الحية يصف الأوضاع في غزة بالكارثية ويؤكد التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، أن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانية شديدة جراء استمرار آثار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي استمرت لسنوات، مشيراً إلى أن أكثر من 70 ألف فلسطيني استشهدوا، وكان آخرهم القيادي البارز في كتائب القسام رائد سعد، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية السبت غرب مدينة غزة.

ووصف الحية الظروف المعيشية في القطاع بالكارثية، حيث يعيش عشرات الآلاف في العراء وسط البرد القارس والسيول الجارفة، دون توفر الماء أو الغذاء أو الدواء، في ظل حصار مستمر وتدمير واسع للبنية التحتية، فيما تصارع العائلات في شمال غزة الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملاً في النجاة.

وشدد الحية على أن حركة حماس، بالتنسيق مع الفصائل الوطنية الأخرى، ملتزمة تماماً باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025، ورافضة أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب الخارجي على الشعب الفلسطيني، موضحاً أن دور مجلس السلام، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقتصر على رعاية تنفيذ الاتفاق والإشراف على إعادة إعمار غزة، مؤكداً أن أي قوات دولية يجب ألا تتدخل في الشؤون الداخلية للقطاع.

ودعا الحية إلى التشكيل الفوري للجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة شؤون غزة، معلناً جاهزية حماس الكاملة لتسليم المهام في جميع المجالات لهذه اللجنة، ومشدداً على أن سلاح الحركة حق مشروع كفلته القوانين الدولية، مع استعداد الحركة لمناقشة أي اقتراحات بشأنه بشرط ضمان قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة.

وأفاد مسؤولان أمريكيان أن القيادة المركزية الأمريكية تعتزم عقد مؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 بمشاركة أكثر من 25 دولة، لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في قطاع غزة، ومناقشة هيكل القيادة والقضايا التنظيمية المتعلقة بالقوة المقررة.

تركيا تؤكد استعدادها لدعم قوة دولية لضمان السلام في غزة وتحذر من محاولات إفراغ القطاع

صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن إسرائيل تسعى إلى إفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين، مشيراً إلى أن ما سيحول دون ذلك هو نشر قوة دولية تعمل على ضمان أمن الطرفين وترسيخ الهدوء.

وأوضح فيدان، خلال مقابلة متلفزة على قناة “تي في نت” التركية، أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة لوقف الإبادة الجماعية في غزة وتحويل وقف إطلاق النار إلى وقف دائم من خلال اتفاق سلام، مؤكداً أن جميع أجهزة الدولة التركية، وعلى رأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عملت على حل الأزمة، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار هش ويتعرض للانتهاك باستمرار.

ولفت فيدان إلى أن تفاصيل قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة، بما في ذلك الدول المشاركة وعدد القوات ومهامها، وفق قرار مجلس الأمن الدولي، ما تزال قيد الدراسة، مشدداً على أن أهم مهامها إقامة خط فاصل بين إسرائيل والفلسطينيين لمنع الهجمات المتبادلة.

وأضاف أن لكل من إسرائيل والفلسطينيين الحق في اختيار القوات المشاركة، مشيراً إلى تحفّظ إسرائيل تجاه تركيا نتيجة انتقادها المستمر لتل أبيب خلال الحرب، مؤكداً أن الهدف الأساسي للقوة الدولية هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية بقاء الفلسطينيين وسلامتهم في القطاع، محذراً من أن خطة إسرائيل الأصلية تهدف إلى إفراغ غزة من سكانه وتطهيره من الفلسطينيين.

احتجاجات في نيقوسيا للمطالبة بطرد إسرائيل من برنامج “أفق أوروبا” بسبب دعمها لغزة

شهدت العاصمة القبرصية نيقوسيا، الجمعة، احتجاجاً أمام مبنى المفوضية الأوروبية شارك فيه نحو 40 ناشطاً وباحثاً وطالباً، للمطالبة بطرد إسرائيل من برنامج “أفق أوروبا” التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يُموّل الأبحاث والابتكارات بميزانية تصل إلى 95 مليار يورو.

ويأتي الاحتجاج ضمن حملة أوروبية منسقة شملت مظاهرات في أكثر من 20 مدينة، يقودها طلاب وباحثون اتهموا الاتحاد الأوروبي بدعم ما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة من خلال تمويل مشاريع إسرائيلية، بحسب صحيفة “سايبرس ميل” القبرصية.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل “أفق أوروبا، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية”، واتهموا البرنامج بتمويل صناعات الفضاء، وتقنيات المراقبة، والاستجواب، والطائرات المسيرة العسكرية التابعة لإسرائيل.

وانتقد المحتجون المفوضية الأوروبية لعدم اتخاذ إجراءات حاسمة، مشيرين إلى أن تعليق التعاون المقترح جزئياً يقلل التمويل بنسبة 20% فقط، واصفين ذلك بالنفاق.