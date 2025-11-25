أمريكا تطلق منصة وطنية لـ«الذكاء الاصطناعي» لتسريع الابتكارات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يُنشئ “مهمة جينيسيس”، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق اختراقات علمية استراتيجية، مشبهاً نطاقها بـ”مشروع مانهاتن” الذي أنتج القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وينص الأمر التنفيذي على تكليف وزارة الطاقة ببناء منصة ذكاء اصطناعي متكاملة تجمع بين الحواسيب الفائقة الأمريكية وقواعد البيانات العلمية والمختبرات الفيدرالية، بهدف تسريع الاكتشافات في مجالات تتراوح بين الاندماج النووي وصناعة أشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية والمواد الحيوية والحوسبة الكمومية.

وجاء في نص الأمر التنفيذي: “أمريكا تخوض سباقاً على الهيمنة التكنولوجية العالمية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي”، موضحاً أن هذه التكنولوجيا تمثل “حدّاً مهمًا من حدود الاكتشاف العلمي والنمو الاقتصادي”.

وأوضح مايكل كراتسيوس، مدير العلوم في البيت الأبيض، لشبكة “فوكس نيوز”: “إنها البيئة الوحيدة في العالم التي تجمع البيانات البيولوجية وبيانات الأمن القومي وعلوم المواد والكيمياء تحت سقف واحد، لتدريب نماذج تسرّع الاكتشاف العلمي”.

تفاصيل المبادرة وأولوياتها

تتمحور المبادرة حول “منصة العلوم والأمن الأمريكية”، التي ستوفر للباحثين القدرة على الوصول إلى الحوسبة عالية الأداء وأدوات النمذجة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مجموعات ضخمة من البيانات الفيدرالية لتدريب نماذج علمية واسعة النطاق وأتمتة عمليات البحث.

وتهدف المنصة إلى تحقيق قدرة تشغيل أولية خلال تسعة أشهر لمعالجة تحدٍّ علمي كبير واحد على الأقل من قائمة تضم 20 أولوية ستضعها وزارة الطاقة خلال 60 يوماً. وتشمل المجالات ذات الأولوية: التصنيع المتقدم، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد الحيوية، والطاقة النووية، والحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات، حيث تواجه الولايات المتحدة منافسة متنامية من الصين.

كما يدعو الأمر التنفيذي إلى شراكات مع الشركات الخاصة والجامعات والمختبرات الوطنية، مع إلزام باتخاذ تدابير صارمة للأمن السيبراني لحماية الأبحاث الحساسة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية إدارة ترامب القائمة على تقليل القيود التنظيمية لتعزيز سباق شركات التكنولوجيا الكبرى ضد الصين في قطاع الذكاء الاصطناعي، ولترسيخ هيمنة الولايات المتحدة في هذا المجال سريع النمو.

كما تبحث الإدارة عن سبل قانونية لمنع الولايات الأمريكية من سنّ تشريعات محلية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهددت بحجب الدعم الفيدرالي عن الولايات التي تقوم بذلك