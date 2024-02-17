أمريكا تعتزم إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعشرات ملايين الدولارات!

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمها القوي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، وتقدم كل وسائل العون لشريكتها من السلاح و الغطاء السياسي.

وفي هذا السياق، تستعد واشنطن لإرسال دفعات من الأسلحة إلى إسرائيل، في الوقت الذي تقول فيه أنها تسعى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل ستعزز ترسانتها العسكرية، بقيمة تقدر بنحو عشرات الملايين من الدولارات.

وقالت الصحيفة، إن شحنة الأسلحة المقترحة تشمل “قنابل إم.كيه-82″، وذخائر الهجوم المباشر المشترك “كيه.إم.يو-“،572 وصمامات قنابل “إف.إم.يو-“139.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن المسؤول الذي لم يكشف هويته، أن الإدارة الأمريكية لا تزال تدرس الشحنة المقترحة، مشيرا إلى أن تفاصيل الاقتراح قد تتغير.

يذكر أنه وبحسب بيانات “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”، للعام الماضي 2023، فإن إجمالي المساعدات الأميركية لإسرائيل بين عامي 1946 و2023، بلغ نحو 260 مليار دولار، حيث تعدّ إسرائيل أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.

هذا وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 28775 قتيلا و68552 جريحا.