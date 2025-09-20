أمريكا تعتزم بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار.. وقف المبيعات للاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة أمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونغرس على صفقة أسلحة لإسرائيل تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار.

وأوضحت المصادر أن الصفقة تشمل توريد 30 مروحية هجومية من طراز “إيه إتش-64 أباتشي” بقيمة 3.8 مليار دولار، إضافة إلى 3250 مركبة هجومية للمشاة بقيمة 1.9 مليار دولار، مخصصة للجيش الإسرائيلي.

ويأتي ذلك بعد أن سبق للبنتاغون الموافقة على صفقة أخرى لإسرائيل في مارس الماضي بقيمة نحو 3 مليارات دولار، تشمل قنابل ومعدات هدم وأسلحة متنوعة، تم إخطار الكونغرس بها على أساس طارئ، متجاوزة الإجراءات الطويلة المعتادة لمراجعة اللجان المختصة.

وتعكس هذه الخطوات استمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل ضمن إطار الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين.

البنتاغون يوقف مبيعات أسلحة لأوروبا بسبب نفاد المخزون ويُعطي الأولوية للقوات الأمريكية

علّقت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت”، لبعض الدول الأوروبية بسبب نفاد المخزون، ومنحت الأولوية لتجديد ترساناتها العسكرية، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وقالت مجلة “أتلانتيك” إن البنتاغون فقد اهتمامه فجأة ببيع أنظمة دفاع جوي للدنمارك بقيمة ملايين الدولارات، وهو ما كان يسعى إليه منذ أسابيع.

وأوضح مسؤولان في إدارة الرئيس دونالد ترامب، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن مدير السياسات في البنتاغون، إلبريدج كولبي، أعرب سابقاً عن عدم اعتقاده بقيمة بعض المبيعات العسكرية الخارجية، وأنه يفضل الاحتفاظ بأنظمة “باتريوت” للاستخدام الأمريكي بسبب ندرتها.

وأشار مسؤولون حاليون وسابقون إلى أن البنتاغون حدد نقصاً في بعض أنظمة الأسلحة ويتخذ خطوات لمنع الطلبات الجديدة من أوروبا، دون توضيح المدة التي سيستمر فيها هذا التوقف أو عدد أنواع الأسلحة المشمولة بالقرار.

وحذرت المجلة من أن استمرار هذه السياسة قد يثير خلافات جديدة مع الحلفاء الأوروبيين، ويقلل من النفوذ العسكري الأمريكي في القارة، إضافة إلى تأثيرات اقتصادية تشمل خسارة مليارات الدولارات من الإيرادات العامة والخاصة، وتقليص الوظائف في صناعة الدفاع، وتقييد توسيع الإنتاج وتقليص الأبحاث العسكرية.

وكانت الولايات المتحدة قد علقت سابقاً، في يوليو الماضي، تسليم بعض الصواريخ المضادة للطائرات والذخائر الموجهة بدقة إلى أوكرانيا بسبب نفاد المخزونات، في قرار اتخذه مدير السياسات بالبنتاغون، إلبريدج كولبي، مباشرة.