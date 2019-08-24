أمريكا تعرض المساعدة على البرازيل في إخماد حرائق الأمازون

عبّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنظيره البرازيلي، جايير بولسونارو، عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة في إخماد الحرائق المشتعلة بغابات الأمازون.

حيث قال ترامب في تغريدة على تويتر:

“تحدثت مع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، عن آفاق علاقاتنا التجارية التي تسر النفس وعلاقاتنا القوية، التي يمكن أن تصبح أقوى من أي وقت مضى”.

وتابع أنه أكد لنظيره البرازيلي استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة للبرازيل في إخماد الحرائق التي تشهدها غابات الأمازون منذ نحو أسبوعين.

وكان الرئيس البرازيلي قد أمر أمس الجمعة، وحدات من الجيش بالتحرك للمساعدة في إخماد الحرائق المستعرة منذ أيام في غابات الأمازون، في ظل غضب دولي وتنديد بطريقة تعاطي السلطات البرازيلية مع الكارثة التي تشهدها هذه المنطقة.