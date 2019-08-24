الرئيسية | عربي ودولي

أمريكا تعرض المساعدة على البرازيل في إخماد حرائق الأمازون

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 أغسطس 2019 - 14:23
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

الرئيس البرازيلي أمر أمس الجمعة وحدات من الجيش بالتحرك للمساعدة في إخماد الحرائق. [إنترنت]
عبّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنظيره البرازيلي، جايير بولسونارو، عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة في إخماد الحرائق المشتعلة بغابات الأمازون.

حيث قال ترامب في تغريدة على تويتر:

“تحدثت مع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، عن آفاق علاقاتنا التجارية التي تسر النفس وعلاقاتنا القوية، التي يمكن أن تصبح أقوى من أي وقت مضى”.

وتابع أنه أكد لنظيره البرازيلي استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة للبرازيل في إخماد الحرائق التي تشهدها غابات الأمازون منذ نحو أسبوعين.

أخبار ذات صلة
بعد فتح بوابته الرئيسية.. القصر الرئاسي في عدن يتعرض للسرقة

وكان الرئيس البرازيلي قد أمر أمس الجمعة، وحدات من الجيش بالتحرك للمساعدة في إخماد الحرائق المستعرة منذ أيام في غابات الأمازون، في ظل غضب دولي وتنديد بطريقة تعاطي السلطات البرازيلية مع الكارثة التي تشهدها هذه المنطقة.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن