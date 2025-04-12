أمريكا تعفي «الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر» من الرسوم الجمركية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، “استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وإلكترونيات من قائمة الرسوم الجمركية”.

وذكرت دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، “أنه تم استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وعددا من أنواع الإلكترونيات الأخرى من الرسوم الجمركية على الواردات”.

وجاء في إخطار الهيئة: “جميع المنتجات المصنفة بشكل صحيح تحت البنود المذكورة سيتم استثناؤها من رسوم المعاملة بالمثل”.

ووفق الهيئة، “تضم الوثيقة 20 رمزا لتصنيف السلع، وجميعها متعلق بأنواع مختلفة من الإلكترونيات، ووفقا للقائمة، تشمل الاستثناءات من رسوم المعاملة بالمثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة (اللابتوب) والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة المودم والأقراص الصلبة الخارجية وبطاقات الفلاش والشاشات والترانزستورات والمحولات وأجهزة أشباه الموصلات الأخرى”.

وأضاف الإخطار: “على مستوردي المنتجات المصنفة ضمن البنود والبنود الفرعية المذكورة أعلاه إبلاغ التصنيف الثانوي.. للمطالبة بالاستثناء من رسوم المعاملة بالمثل”.

يُذكر أن “الاستثناءات الواردة في الوثيقة المؤرخة في 11 أبريل الجاري، سارية بأثر رجعي، بدءا من 5 أبريل”.

وتأتي هذه التوجيهات بعد أن “فرض “ترامب” في وقت سابق من هذا الشهر رسوماً جمركية بنسبة 125% على المنتجات الصينية، وهي خطوة كان من شأنها أن تؤثر سلباً على شركات التكنولوجيا، مثل آبل، التي تُصنّع معظم منتجاتها في الصين، ويسمح ذلك لشركات مثل Apple وDell وHP وغيرها الكثير باستئناف عملياتها التجارية بصورة طبيعية”.