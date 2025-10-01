أمريكا تعلن ضمانات أمنية لقطر بعد الهجوم الإسرائيلي

تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية لدولة قطر عقب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حركة حماس في سبتمبر، وفق ما ورد في مرسوم رئاسي أصدره البيت الأبيض.

وجاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين أن “سياسة الولايات المتحدة هي ضمان أمن دولة قطر وسلامة أراضيها ضد أي هجوم خارجي”.

وينص الأمر التنفيذي على أن أي اعتداء على قطر سيُعامل على أنه “تهديد لسلامة وأمن الولايات المتحدة”، مع التأكيد على أن واشنطن ستتخذ كافة التدابير القانونية والمناسبة، بما يشمل الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية، والعسكرية عند الضرورة، للدفاع عن مصالحها ومصالح قطر، واستعادة السلام والاستقرار في المنطقة.