أمريكا تعلّق على مساعي السلطة الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة

قالت الولايات المتحدة الأمركية، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، لوكالة رويترز، حين سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة المحاولة الفلسطينية: ““لن أتكهن بما قد يحدث في المستقبل”.

وأضاف: “إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل، يجب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهو ما نسعى إليه في هذا الوقت، وليس عن طريق الأمم المتحدة”.

هذا وكانت السلطة الفلسطينية طلبت مؤخرا تجديد النظر في طلب قدمته عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إذ تحظى حاليا باعتراف فعلي بدولة فلسطين ذات السيادة بعد أن منحتها الأمم المتحدة وضع دولة مراقب غير عضو في عام 2012.

وبحسب رويترز، فإن “موقف الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، يتسق والموقف الإسرائيلي من هذه القضية”، وللفوز بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يتعين الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا حيث بوسع الولايات المتحدة استخدام حق النقض (فيتو)، ​​ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.