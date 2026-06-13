أمريكا تفتتح المونديال بقوّة.. رباعية تهزّ شباك باراغواي

استهل المنتخب الأميركي مشواره في كأس العالم 2026 بأداءٍ لافتٍ ونتيجةٍ كبيرةٍ، بعدما فرض تفوقه على منتخب باراغواي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من البطولة، موجهاً رسالةً مبكرةً إلى منافسيه بأنه عازم على الذهاب بعيداً في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة على أرضها.

ومنذ الدقائق الأولى، فرض أصحاب الأرض إيقاعهم على اللقاء، لينجحوا في افتتاح التسجيل عند الدقيقة السابعة بعدما توغل القائد كريستيان بوليسيتش من الجهة اليسرى، قبل أن يحول مدافع باراغواي داميان بوباديلا الكرة بالخطأ إلى شباك منتخب بلاده، مانحاً الولايات المتحدة أفضليةً مبكرةً أشعلت المدرجات.

واستمرت السيطرة الأميركية طوال مجريات الشوط الأول، لترتفع وتيرة الضغط الهجومي مع مرور الوقت، قبل أن ينجح المهاجم فولارين بالوغون في مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 31 مستفيداً من تمريرة حاسمة جديدة من بوليسيتش، مؤكداً التفوق الواضح لأصحاب الأرض.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول بلحظات، عاد بالوغون ليؤكد تألقه بعدما استثمر تمريرة طولية متقنة من مالك تيلمان، لينفرد بالمرمى ويوقع على الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، منهياً النصف الأول من المباراة بتقدم أميركي عريض.

وفي الشوط الثاني، شهدت المباراة واحدةً من أكثر اللقطات إثارةً للجدل في البطولة حتى الآن، عندما أشهر الحكم بطاقةً صفراء بحق المدافع الأميركي تيم ريم إثر احتكاك مع لاعب باراغواي ميغيل ألميرون، قبل أن تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتكشف وجود خطأ في تحديد هوية اللاعب، ليتضح عدم وقوع احتكاك حقيقي وأن اللقطة تضمنت محاولة تمثيل، ليُعدل القرار وسط دهشة الجماهير والمتابعين.

ورغم السيطرة الأميركية، تمكن منتخب باراغواي من تقليص الفارق عند الدقيقة 73 عبر ماوريسيو، الذي أطلق تسديدةً قويةً من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك، مانحاً منتخب بلاده بارقة أمل للعودة.

لكن المنتخب الأميركي لم يسمح بتعقد الأمور، وواصل ضغطه حتى الدقائق الأخيرة، ليحسم النتيجة بشكل نهائي في الدقيقة 97 عبر جيوفاني رينا، الذي استقبل الكرة داخل المنطقة وسددها ببراعة في المرمى، مختتماً ليلةً مثاليةً لأصحاب الأرض.

وبهذا الانتصار الكبير، يحصد المنتخب الأميركي أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال، ويتصدر المشهد مبكراً بأداء هجومي قوي وأحد أكبر انتصارات الجولة الافتتاحية، في وقتٍ يبعث فيه برسالة واضحة إلى بقية المنتخبات بأن صاحب الأرض لن يكون مجرد مشارك في البطولة.