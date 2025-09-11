أمريكا تفرض أكبر حزمة عقوبات على جماعة «أنصار الله» اليمنية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، حزمة جديدة وواسعة من العقوبات الاقتصادية ضد جماعة “أنصار الله” اليمنية، وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها “الأكبر من نوعها التي تتخذها أمريكا ضد الجماعة”.

وجاء في بيان رسمي لوزارة الخزانة الأمريكية نشر على موقعها الإلكتروني أن العقوبات تشمل 32 فردًا وكيانًا، إضافة إلى 4 سفن تجارية تابعة للجماعة، في خطوة تهدف إلى تعطيل مصادر التمويل التي تعتمد عليها “أنصار الله” في عملياتها في البحر الأحمر، خصوصًا نقل شحنات ذات استخدام مزدوج قد تُستغل لأغراض عسكرية.

وأشار البيان إلى أن العقوبات طالت أيضًا شركات أخرى لها مقرات في دول متعددة، تُستخدم في نقل البضائع والصادرات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية للجماعة، في محاولة لتضييق الخناق على شبكات التمويل التي تعتمد عليها في تنفيذ عملياتها البحرية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد هجمات “أنصار الله” على السفن التجارية الإسرائيلية والسفن التابعة لدول حليفة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، وتؤكد الجماعة أن هذه العمليات تأتي ضمن دعمها للشعب الفلسطيني، وأنها ستستمر حتى توقف إسرائيل العمليات العسكرية في القطاع.

وحاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون تنفيذ عدة محاولات عسكرية لمنع الجماعة من استهداف السفن في البحر الأحمر، إلا أن جميع التكتيكات السابقة لم تحقق نتائج ملموسة، ما دفع واشنطن لتكثيف العقوبات الاقتصادية وفرض قيود على حركة السفن والأصول المالية التابعة للجماعة وشركاتها المتعددة الجنسيات.