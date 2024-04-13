أمريكا تفرض حظرا على «توريدات من روسيا» والأخيرة تردّ!

فرضت واشنطن حظرا على استيراد “الألمنيوم والنحاس والنيكل” من روسيا إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: “يحظر استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي، إلى الولايات المتحدة، باستثناء ما ينص عليه القانون أو يحدده الترخيص”.

وأشار البيان، إلى أن “هذه القيود لا تؤثر على واردات النحاس والألمنيوم والنيكل من روسيا الاتحادية، التي تمت قبل 13 أبريل الجاري”.

في السياق، صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن “قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حظر على استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسي، يعتبر قرارًا غير مبرر ومسيس”.

ووقال أنطونوف: “إن هذا العمل ليس حتى “طلقة في الساق”، بل مجرد “إطلاق نار عشوائي”.

وأضاف أن “قرار واشنطن يستند على الأرجح إلى تقارير مفادها أن أسعار الموارد لن ترتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة نفسها”، لافتًا إلى أن “الإدارة الأمريكية تخلق بسهولة اختلالات في أداء الأسواق العالمية من خلال إشراك الدول الخاضعة لها في العقوبات”.

هذا وتؤكّد موسكو باستمرا أن “العقوبات المفروضة ضد روسيا غير قانونية وغير عادلة ومدمرة ومشينة لأولئك الذين فرضوها”.