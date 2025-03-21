أمريكا تفرض عقوبات على «شركات نفط» في الصين

ذكرت وكالة “رويترز”، أن “وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت فرض عقوبات على محطة ومصفاة نفط في الصين بسبب شرائها النفط الإيراني”.

وأشارت الخارجية الأمريكية، في بيان، إلى أن “سياسة الضغوط القصوى على إيران تعني ملاحقة منتهكي العقوبات أينما كانوا”.

ووفق الوكالة “رويترز”، قال التجار إن “العقوبات الأمريكية الجديدة ستبطئ واردات الصين من النفط الإيراني لكنها لن توقفها”.

ووفق الوكالة، “من المتوقع أن تنخفض شحنات النفط الإيراني إلى الصين على المدى القريب بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة على مصفاة وناقلات نفط، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن”.

هذا “وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على كيانات، بما في ذلك مصفاة “شوغوانغ لوتشينغ” للبتروكيماويات، وهي مصفاة مستقلة في مقاطعة شاندونغ شرق الصين، وعلى سفن تزود هذه المصفاة بالنفط في الصين، وهي أكبر مشتري الخام الإيراني”، و”منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل حملة “الضغوط القصوى” ضد إيران وفرض عقوبات على الكثير من الأشخاص والكيانات، بما في ذلك وزير النفط الإيراني.”