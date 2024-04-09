أمريكا تقدم مقترحا جديدا لمفاوضات وقف الحرب في غزة

قدم مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، اقتراحا يتضمن إفراج إسرائيل عن عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق 40 من الرهائن الإسرائيليين.

وقال مصدر مطلع لشبكة “سي إن إن”: “إن هذا الاقتراح سيكون خلال مرحلة أولى من اتفاق مكون من 3 مراحل لوقف إطلاق النار، وتم تقديم الاقتراح الأمريكي الأخير في القاهرة”.

وقال المصدر: “إن الولايات المتحدة ترغب في السماح للسكان الفلسطينيين في شمال غزة الذين نزحوا من الجنوب بالعودة إلى ديارهم في الشمال دون قيود”.

وأضاف المصدر: “إن الجميع اتفقوا على دراسة الاقتراح الأمريكي الجديد، وسيتم إبلاغه إلى قيادة حماس في غزة”.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب على قطاع غزة إلى أكثر من 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف جريح، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع إسرائيل طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.