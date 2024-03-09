أمريكا تقرّ اتفاقاً للميزانية بنحو 500 مليار دولار

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاقا بشأن الميزانية، متجنبا المخاطر المتعلقة بالحكومة الفدرالية والتي كان يمكن أن تؤدي إلى إغلاق كثير من الوكالات والإدارات في البلاد.

وبحسب وكالة فرانس برس، وافق الحزبان الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ بأغلبية 75 صوتا مقابل 22، على الحزمة البالغة قيمتها 467,5 مليار دولار.

وذكرت الوكالة، أنه وبهذا الضوء الأخضر، سيتاح تمويل وزارات الزراعة والعدل والداخلية والنقل والإسكان وشؤون المحاربين القدامى والتجارة والطاقة، مشيرة إلى أنه ولولا اتفاق اللحظة الأخيرة، لكان من الممكن أن تصاب هذه الإدارات بالشلل “الإغلاق”.

وأشاد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بهذه الخطوة والتي وصفها بالكبيرة، على طريق تمرير الميزانية الكاملة لهذا العام.

وقال شمر: إن هذه الحزمة المشتركة بين الحزبين تساعد أرباب العائلات، والمحاربين القدامى، وعناصر الإطفاء، والمزارعين.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، كان وافق قبل أيام، على المجموعة الأولى من مشاريع قوانين المخصصات المالية، الهادفة الى تجنب إغلاق جزئي للحكومة.

هذا وحسب الوكالة، يتفاوض المشرعون على حزمة ثانية من ستة مشاريع قوانين، بما في ذلك الدفاع، في محاولة للحصول على تمويل كامل لجميع الوكالات الفيدرالية بحلول الموعد النهائي في 22 مارس.