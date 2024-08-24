أمريكا تكشف تفاصيل المساعدات الجديدة إلى أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، “بأن حزمة المساعدة الأمريكية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار، ستتضمن مجموعات Javelin المضادة للدبابات وقذائف مدفعية وصواريخ لراجمات HIMARS”.

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، “تضمنت الدفعة الجديدة من المساعدات المقدمة إلى نظام كييف معدات طبية (غير معروفة)، ومجمعات Javelin وAT-4، وقذائف مدفعية من عيار 155 و150 مم، وقذائف صاروخية للراجمات من طراز HIMARS”.

وبحسب بيان الوزارة، “بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الولايات المتحدة، بتسليم النظام الأوكراني معدات وذخيرة مخصصة لمكافحة المركبات الجوية بدون طيار وسيارات الإسعاف عالية الحركة (HMMWV)”، بحسب “وكالة نوفوستي”.