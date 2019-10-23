أمريكا تكشف عن انسحاب الأكراد بالكامل من المنطقة الآمنة في سوريا

أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس اليوم الأربعاء انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة في سوريا، مشيراً إلى أن المحادثات مع تركيا حول وقف دائم لإطلاق النار في سوريا مستمرة.

حيث قال بينس:

“تلقينا اليوم رسالة من قائد قوات وحدات حماية الشعب الكردية مفادها أن جميع قواتهم العسكرية قد انسحبت بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا”​​​.

وتابع بينس:

“لحين مجيئي إلى هنا يواصل فريقنا مشاوراته مع الجانبين الكردي والتركي على أمل أن يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار قريباً”.

هذا وتوصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لمذكرة تفاهم حول سوريا تقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية بشمال شرق سوريا وتطبيق اتفاق أضنة.