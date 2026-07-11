واشنطن تمنح الإمارات امتيازات «تقنية» جديدة

أعلنت الولايات المتحدة رفع تصنيف دولة الإمارات ضمن نظام ضوابط التصدير الأمريكية (EAR) إلى الفئة A:5، في خطوة تمنح أبوظبي موقعًا متقدمًا ضمن الدول الأكثر قربًا من الولايات المتحدة في مجال الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة.

وأكد وزير الدولة الإماراتي سعيد الهاجري أن الإمارات أصبحت أول دولة عربية تحصل على هذا التصنيف، مشيرًا إلى أن القرار يعكس قوة منظومة الامتثال وضوابط التصدير في الدولة، ويعزز مكانتها كشريك موثوق في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وبموجب التصنيف الجديد، ستُخفف القيود المفروضة على تصدير عدد من التقنيات المتقدمة إلى الإمارات، بما يشمل رقائق الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وأنظمة الحوسبة المتطورة، والتقنيات الكمية، إضافةً إلى تقنيات الفضاء والطاقة النووية السلمية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن القرار يمنح الإمارات إمكانية الوصول إلى معدات حوسبة متقدمة، تشمل رقائق الذكاء الاصطناعي والخوادم، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير في عدد من المجالات، كما يتضمن تخفيف القيود المرتبطة بدعم برامج الطائرات المسيّرة.

وأوضحت الوزارة أن رفع التصنيف جاء في ضوء الشراكة العسكرية المستمرة بين الولايات المتحدة والإمارات، إلى جانب التزام أبوظبي بمنع إساءة استخدام التكنولوجيا الحساسة أو تحويلها إلى جهات غير مصرح لها.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث والتطوير والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية، إضافةً إلى دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي والحوسبة الحديثة، وفتح المجال أمام نقل مزيد من التقنيات المتقدمة.

ويأتي رفع التصنيف الأمريكي للإمارات ضمن نظام ضوابط التصدير في وقت تشهد فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية منافسة عالمية متزايدة، مع توجه الدول إلى تعزيز قدراتها في مجال الحوسبة المتقدمة باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد الرقمي والصناعات المستقبلية.

ويعكس القرار توسع التعاون التكنولوجي بين واشنطن وأبوظبي، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والتقنيات الاستراتيجية، وسط مساعٍ مشتركة لتعزيز الابتكار وتطوير القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.