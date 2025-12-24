أمريكا تنعى الفريق «محمد الحداد» وقيادات الجيش الليبي

تقدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، إثر حادث تحطم الطائرة المأساوي الذي أودى بحياة الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وعدد من زملائه، أثناء عودتهم من مهمة رسمية في أنقرة.

ونعت السفارة كذلك الفريق الركن الفيتوري غريبيل، العضو البارز في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الذي اضطلع بدور محوري في دفع وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، وكان شريكًا موثوقًا ومقدّرًا للولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى العميد محمود القطيّوي، مدير هيئة التصنيع العسكري، ومحمد العصاوي دياب، مستشار رئيس الأركان العامة، ومحمد عمر أحمد محجوب، من المكتب الإعلامي.

وذكرت السفارة أن الفريق محمد الحداد كان ضابطًا محترفًا ومخلصًا، وضع المصلحة الوطنية الليبية على الدوام فوق كل اعتبار، وكان أحد أبرز نظراء الولايات المتحدة في الجهود الرامية إلى تعزيز الاحترافية العسكرية وتوحيد المؤسسات الأمنية الليبية، وسبق للفريق الحداد أن التقى في مطلع ديسمبر الماضي بقائد القيادة الأمريكية في إفريقيا، الجنرال أندرسون، وبالقائم بالأعمال السيد برنت، لمناقشة سبل توسيع التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وليبيا، وإمكانية استضافة فعالية كبرى للقيادة الأمريكية في إفريقيا في ليبيا عام 2026.

وأعربت الولايات المتحدة عن أحر التعازي إلى أسر الفقيدين وزملائهم وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإلى الشعب الليبي كافة، مؤكدة التزامها بدعم الجهود الليبية بقيادة ليبية لبناء مستقبل آمن وسلمي يليق بتطلعات الشعب الليبي، واحتفاءً بذكرى عيد الاستقلال تكريمًا لالتزام الفريق محمد الحداد الراسخ ببناء ليبيا موحدة وذات سيادة ومستقرة.