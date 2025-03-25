أمريكا تنفّذ حملات اعتقال «سيّاح ومقيمين».. والدول الأوروبية تستنفر!

عقب حملة إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على الهجرة، انضمت كندا إلى دول أوروبية، محذّرة مواطنيها “بشأن السفر إلى الولايات المتحدة”، وذلك وسط “حملات اعتقال واحتجاز وترحيل سياح ومقيمين دائمين”.

وبحسب وسائل إعلام كندية، جاء في الإرشادات المحدثة: “يجب على الكنديين ورعايا الدول الأجنبية الذين يزورون الولايات المتحدة لفترات تتجاوز 30 يوما التسجيل لدى حكومة الولايات المتحدة”.

وأضافت الإرشادات: “عدم الامتثال لمتطلبات التسجيل قد يؤدي إلى فرض عقوبات وغرامات وملاحقة قانونية بتهمة الجنحة”، كما وجهت المواطنين إلى موقع خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS) لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى التسجيل وكيفية القيام بذلك.

وبحسب المعلومات، “تأتي القاعدة الجديدة، التي تتطلب من الكنديين الذين يقيمون في الولايات المتحدة لأكثر من 30 يوما التسجيل، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 11 أبريل، وسط حرب تجارية بين إدارة ترامب وكندا، وحديث الرئيس عن ضم الحليف الشمالي لأمريكا”.

يأتي ذلك بعد أن “قامت عدة دول أوروبية بتحديث تحذيراتها، بعد احتجاز السلطات الأمريكية للهجرة، لبعض الكنديين ورعايا أجانب آخرين بسبب مشكلات تتعلق بتأشيرات السفر، وقد دفع هذا الإجراء بعض الكنديين إلى الانضمام إلى حملة عالمية لمقاطعة الولايات المتحدة”.

وكانت حدثت السلطات الألمانية إرشادات السفر الخاصة بها إلى الولايات المتحدة، محذرة من “تشديد إجراءات الهجرة على الحدود، بعد احتجاز عدة مواطنين ألمان”.

الولايات المتحدة.. اعتقال واحتجاز وترحيل سياح ومقيمين دائمين في إطار حملة إدارة “ترامب” على الهجرة

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، “بأنه تم اعتقال واحتجاز وترحيل سياح ومقيمين دائمين في الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم بموجب حملة إدارة الرئيس “دونالد ترامب” على الهجرة”.

وحسب الموقع فإن “عمليات الاحتجاز والترحيل الأخيرة تظهر تصعيدا في أساليب مسؤولي الهجرة، الذين يتهمون باستهداف بعض الأشخاص بسبب مواقفهم السياسية أو أنشطتهم”.

وبسبب هذه السياسات، “نصحت الأمم المتحدة موظفيها في نيويورك وأفراد عائلاتهم بحمل بطاقات هوية الأمم المتحدة ونسخة من صفحة جواز سفرهم التي تحتوي على التأشيرة، وتم تحذيرهم من أنهم قد يتعرضون للتوقيف من قبل مسؤولي الهجرة”.