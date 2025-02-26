القوات الأمريكية تنفّذ نشاطاً جوياً في ليبيا

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا،”عن تنفيذ القوات الجوية الأمريكية نشاطا جويا فوق الأراضي الليبية لتعزيز القدرات الدفاعية والتكامل العسكري”.

ووفق بيان السفارة، “يهدف هذا النشاط إلى تعزيز التكامل العسكري بين المناطق الشرقية والغربية من البلاد، بالإضافة إلى تحسين قدرات الدفاع الجوي ومراقبة الحركة الجوية”.

وأكد البيان، أن “هذه الخطوة تمثل جزءا من الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وليبيا، وتهدف إلى دعم جهود إعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية”.

وأضاف البيان: “كما تعكس الخطوة التزام الولايات المتحدة بالوحدة والاستقرار في ليبيا، مع التركيز على تعزيز القدرات العسكرية الليبية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”.

A closer U.S.-Libya defense partnership will make both our nations stronger. Together with our Libyan partners from across the country, the U.S. Air Force is carrying out an aerial activity in #Libya today aimed at fostering east-west military integration and enhancing air… pic.twitter.com/tJEXuMuRzN — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) February 26, 2025