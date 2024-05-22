أمريكا تواصل نقل الأسلحة القديمة إلى أوكرانيا!

قال مؤسس الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة “بي إم سي – بلاك ووتر”، إريك برينس، “إن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنقل الأسلحة القديمة إلى أوكرانيا، والتي لا تغير الوضع في الصراع”.

وأضاف في مقابلة مع تاكر كارلسون: “إذا قمنا بشحن شيء تم تصنيعه قبل عشر سنوات، فإنه يكلف أربعة أو خمسة أضعاف سعره الآن، وهذه عملية احتيال ضخمة، يدفع ثمنها البنتاغون، الذي لا يعرف كيف يشتري بكفاءة من الناحية الاقتصادية”.

وأضاف: “كان ينبغي حل الصراع الأوكراني من خلال المفاوضات منذ فترة طويلة، لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترى أن الأسلحة الأمريكية ستنقذ الوضع، لكن الأمر ليس كذلك”.

وكان مستشار البنتاغون السابق، العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، قال “إن الصراع في أوكرانيا قد انتهى، لأنه لا يوجد أحد آخر للقتال في القوات المسلحة الأوكرانية”، مضيفا أن “الجيش الأوكراني، يفتقر إلى الأفراد المؤهلين لاستخدام المعدات العسكرية الغربية”.

وكانت مجلة National Interest الأمريكية ذكرت في وقت سابق “أن دول “الناتو” صارت تزود نظام كييف بأسلحة قديمة غير فعالة لا تسمح لها بمواصلة القتال ضد روسيا”، وقالت المجلة: “معظم المنظومات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا ليست أكثر من مجرد حديد خردة”.