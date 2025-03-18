أمريكا توضّح حقيقة قائمة الدول «الممنوع دخولهم إلى أراضيها»

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس إنه “لا توجد قائمة بالدول التي يتم تقييد أو منع دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة “فوكس نيوز ديجيتال”: “إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن فرض حظر سفر محتمل على أكثر من 40 دولة، من بينها روسيا وبيلاروس”.

وأفادت التقارير أن “مواطني أفغانستان وإيران وكوبا وبوتان وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا والسودان وفنزويلا واليمن لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب هذا الاقتراح، وستصنف هذه الدول الـ11 ضمن المستوى “الأحمر” في النظام المرمز بالألوان”.

ووفقا لتقارير من وكالة “رويترز” وصحيفة “نيويورك تايمز”، “قد تواجه هذه الدول قيودا شديدة أو كلية على السفر تفرضها الولايات المتحدة”.

وأوضحت بروس، “أنه لا توجد قائمة محددة، ولكن هناك مراجعة جارية”، وقالت: “أولا وقبل كل شيء، لا توجد قائمة، ما ينظر إليه الناس خلال الأيام القليلة الماضية ليس قائمة موجودة هنا ويتم العمل عليها، هناك مراجعة، كما نعلم من خلال الأمر التنفيذي للرئيس، لبحث ما يمكن أن يساعد في جعل أمريكا أكثر أمانا عند التعامل مع قضية التأشيرات ومن يسمح لهم بدخول البلاد، ولكن ما يتم الترويج له على أنه شيء صادر عن وزارة الخارجية ببساطة ليس صحيحا”.

وأضافت: “ستظل دول أخرى، مثل روسيا وباكستان، مسموحا لها بالسفر، على عكس الحظر الكلي، ولكنها ستواجه عقبات عندما يتعلق الأمر بالحصول على تأشيرة، ويعتبر هذا المستوى ضمن الفئة “البرتقالية”.

وبحسب وكالة رويترز، “هناك دولا مختلفة، بما في ذلك العديد من الدول الإفريقية، تراقب أيضا لفرض قيود محتملة عليها ضمن المستوى “الأصفر”، وسيكون لديها ما يقرب من شهرين لإجراء تغييرات لتجنب وضعها في المستوى “البرتقالي” أو “الأحمر”، ويشمل المستوى الأصفر دولا كاريبية، بما في ذلك سانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس، وكذلك أنتيغوا وباربودا”، وحسب “رويترز”، “فإن 41 دولة ستتأثر بهذا الإجراء بشكل ما، بينما تذكر “نيويورك تايمز” أن العدد يصل إلى 43 دولة”.

I hope someone at @StateDept reviews this list and notices that any kind of #travelban on Bhutan, a peaceful, landlocked Himalayan Buddhist kingdom (population: ~800,000) wedged between India and China, is utterly insane. pic.twitter.com/XCQSlrremO — Sadanand Dhume (@dhume) March 15, 2025

Trunp set to issue travel ban for people from 43 countries.



All travel banned:



Afghanistan

Bhutan

Cuba

Iran

Libya

North Korea

Somalia

Sudan

Syria

Venezuela

Yemen



Visas sharply restricted:



Belarus

Eritrea

Haiti

Laos

Myanmar

Pakistan

Russia

Sierra Leone

South Sudan… pic.twitter.com/V6mcWjPhTY — Oli London (@OliLondonTV) March 15, 2025

وقبل أيام، نقلت وسائل إعلامية، أن “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس “فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول”.