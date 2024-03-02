أمريكا توقف مشروعا لخدمات الأقمار الاصطناعية لارتفاع تكاليفه

أوقفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا”، مشروعا لخدمات الأقمار الاصطناعية، بسبب ارتفاع تكاليفه.

وقالت وكالة “ناسا”، إنها ستوقف مشروعا بقيمة تزيد على ملياري دولار، لاختبار خدمات الأقمار الصناعية، مثل التزود بالوقود في الفضاء، بسبب ارتفاع التكاليف وتأخر الجدول الزمني.

وأشارت الوكالة إلى أنها اتخذت قرار وقف المشروع، بسبب التحديات الفنية المستمرة والتكلفة والجدول الزمني، وتطور المجتمع الأوسع بعيدا عن إعادة تزويد المركبات الفضائية غير المجهزة بالوقود، مما أدى إلى عدم وجود شريك ملتزم.

وكانت “ناسا”، أعلنت في أكتوبر الماضي، أن مشروع الخدمة والتجميع والتصنيع في المدار 1 “أو إس إيه إم 1” لا يزال يواجه زيادة في التكاليف، ومن المتوقع أن يتجاوز القيمة المحددة له البالغة 2.05 مليار دولار، وكذلك تاريخ إطلاقه في ديسمبر 2026، مشيرة إلى أن من الأسباب الرئيسية لزيادة تكاليف المشروع والتأخير في الجدول الزمني، الأداء “الضعيف” لشركة “ماكسار”.

هذا وتعاقدت وكالة “ناسا” مع شركة “ماكسار” عام 2019، للمساعدة في بناء منصة “غيتواي” الخاصة بها في مدار القمر.