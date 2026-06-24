أمريكا.. تيار «ممداني» يكتسح الحزب الديمقراطي ويسقط رموزاً بالكونغرس

أطاح التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي الأميركي بعضوين بارزين في مجلس النواب، إثر فوز كاسح حققته قائمة المرشحين المدعومة من عمدة نيويورك، زهران ممداني، في الانتخابات التمهيدية للكونغرس داخل الولاية.

وشكلت التمهيديات ضربة قوية لتيار الحزب التقليدي (الوسط)، حيث خسرت داريا ليزا أفيلا شيفالييه، الناشطة الاشتراكية والمنظمة السابقة للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، أمام النائب المخضرم أدريانو إسبايات، رئيس التجمع اللاتيني في الكونغرس والعضو فيه لخمس ولايات متتالية.

كما تلقى الحرس القديم للحزب صفعة ثانية بخسارة النائب لولايتين متتاليتين، دان غولدمان، أمام المرشح التقدمي برايد لاندر المعروف بصلاته الوثيقة مع الحركة الاشتراكية الديمقراطية في نيويورك.

وفي ذات السياق، تمكنت كلير فالديس، حليفة عمدة نيويورك وعضوة الجمعية التشريعية، من الفوز على المرشحة التي حظيت بدعم النائب المتقاعد نيديا فيلازكيز، لتكتمل سيطرة الجناح اليساري على المقاعد المخصصة للولاية.

ويعكس هذا التحول نجاحاً لمقامرة سياسية كبيرة خاضها عمدة نيويورك الشاب زهران ممداني (34 عاماً)، والذي يسعى لإعادة صياغة هوية الحزب الديمقراطي انطلاقاً من مانهاتن ودفع خطابه نحو اليسار.

وتثير هذه النتائج مخاوف عميقة لدى اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وسط قلق من أن يؤدي الانزياح نحو اليسار الراديكالي إلى إضعاف فرص الحزب في استعادة السيطرة على الكونغرس خلال الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل، والتي ستحدد موازين القوى في العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترمب الثانية.