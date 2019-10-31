أمريكا تُحاكم مواطناً هرّب بضائع ذات استخدام مزدوج إلى ليبيا!

حوكم مواطن أمريكي في ولاية فلوريدا، بتهمة التآمر لانتهاكه القوانين والأنظمة وتهريب بضائع ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري من الولايات المتحدة إلى ليبيا.

حيث قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، أن بيتر سوتيساعتقل الثلاثاء بناء على قرار يتهمه بالتآمر لانتهاك القانون الدولي للطوارئ الاقتصادية وأنظمة إدارة التصدير، بالإضافة إلى تهريب البضائع.

كما جاء في لائحة الاتهام، أن سوتيس كان يملك ويدير شركة لتعليم الغوص في مدينة فورت لودرديل الساحلية بولاية فلوريدا، وقام بنقل البضائع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء للتصدير إلى ليبيا من دون الاستحصال على الترخيص المطلوب من وزارة التجارة.

وقالت وزارة العدل أن المتهم مثل للمرة الأولى أمام المحكمة، وحدد له موعد جلسة ثانية لتوجيه التهم إليه في 13 نوفمبر المقبل.