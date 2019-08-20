أمريكا تُحذر من عواقب كارثية قد تُخلفها الهجمات على المطارات المدنية في ليبيا

وجهت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا أمس الاثنين تحذيراتها من الهجمات المتكررة على مرافق الطيران المدني، معربةً عن قلقها المتزايد من هذه الهجمات.
وبحسب بيان نشرته السفارة على صفحتها الرسمية في فيسبوك فإن هذه الهجمات قد تكون لها عواقب كارثية.
من جهته قال السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند:
“نرى خطراً كبيراً وعواقب كارثية في تصاعد الهجمات على المطارات المدنية”.
شن انتم لا تعرفوا هذا الا حين تتحدث عنه امريكا ……؟ ! الي عين ليبيا هل خبر الاخوان الذين تقدموا بالاعتراف بأعمالهم للحكومة المصرية وطلب العفو صحيح