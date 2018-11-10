أمريكا تُرحب بتخلي السعودية عن تزويد واشنطن لطائراتها بالوقود

وأشار ماتيس أمس الجمعة إلى استمرار دور الولايات المتحدة في مساعدة التحالف بقيادة الرياض والقوات اليمنية في اليمن، على تقليص عدد القتلى في صفوف المدنيين وتوسيع الجهود الإنسانية، مضيفاً:

“تخطط الولايات المتحدة والتحالف للتعاون في بناء قوات يمنية شرعية للدفاع عن الشعب اليمني وتأمين حدود بلاده والإسهام في التصدي للقاعدة وداعش في اليمن والمنطقة”.

هذا وأعلنت السعودية أنها طلبت من الولايات المتحدة وقف تزويد طائرات التحالف في اليمن بالوقود، مشيرة إلى أنها باتت في غنى عن هذه الخدمات.

حيث قال بيان للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت: