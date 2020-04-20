أمريكا تُسجل حوالي 2000 حالة وفاة ونحو 27 ألف إصابة

وفيات في امريكا 40.6 ألف شخص، وأصيب ف أكثر من 759 ألفا بوباء “كوفيد – 19″[ارشيف]

أفادت جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت خلال 24 ساعة 26.9 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي (كورونا)، و 1997 حالة وفاة.

وتجاوز بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 40.6 ألف شخص، وأصيب في المجموع أكثر من 759 ألفا بوباء “كوفيد – 19”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 16 أبريل، أن بلاده تجاوزت ذروة الوباء، ولذلك ستبدأ 29 ولاية أمريكية في المستقبل القريب رفع القيود، وستكون تكساس الأولى.

كما أشاد الرئيس الأمريكي بالعمل المنجز لمكافحة تفشى الفيروس التاجي، ورأى أنه بفضل هذا الأمر، سيموت حوالي 65 ألف أمريكي من عدوى الفيروس التاجي، وليس 200 ألف.

اقترح تصحيحاً