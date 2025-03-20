أمريكا تُعلق على احتجاز «إمام أوغلو»

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن الولايات المتحدة تشجع تركيا على احترام حقوق الإنسان والتعامل مع شؤونها الداخلية بشكل صحيح. جاء ذلك في معرض تعليقها على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

‏وفي سياق متصل، وفي نهاية مؤتمر صحفي، رداً على سؤال حول احتجاز أكرم إمام أوغلو المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التحقيق بتهمة مساعدة الفساد والإرهاب، قالت بروس: “لن نعلق على عمليات صنع القرار الداخلية في بلد آخر”.

‏يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الأمريكية توتراً ملحوظاً، وتزامناً مع استعداد تركيا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في منتصف العام الجاري.و

وتشهد تركيا توترا سياسيا كبيرا، على خلفية توقيف السلطات رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ونحو 100 شخص آخرين، في تهم تتعلق بالفساد والرشاوى والعلاقة مع المنظمات الإرهابية.