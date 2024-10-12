أمريكا.. حدّة السباق تحتدم بين مرشحي الانتخابات و«ترامب» يتقدّم  

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” في سبع ولايات، “أن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، يتفوق على نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس، فيما يتعلق بتعامل الولايات المتحدة بشكل أفضل مع ملفي الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط”.

وبحسب الاستطلاع، “يتصدر “ترامب” بين ناخبي الولايات المتأرجحة بنسبة 50 % إلى 39 % لـ”هاريس”، حول من هو الأكثر قدرة على التعامل مع الحرب الروسية في أوكرانيا ولديه ميزة أوسع، وتفوق “ترامب” أيضا بنسبة 48 % إلى 33 %، حول من هو الأنسب للتعامل مع الحرب بين إسرائيل و “حركة حماس”.

وواصل المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، انتقاده اللاذع للمهاجرين، ووصف المرشحة الديمقراطية “هاريس”، بأنها “مجرمة استوردت جيشا من الأجانب غير الشرعيين الذين هم أعضاء عصابات ومهاجرون مجرمون”، على حد تعبيره، وقال ترامب: “أمريكا اليوم معروفة في كل أنحاء العالم بأنها أمريكا المحتلة من جانب قوة إجرامية”.

هذا وتحتدم حدة السباق بين “هاريس وترامب” قبل أقل من شهر على الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس، في ولايات عدة.