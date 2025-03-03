أمريكا.. حرائق ضخمة تجتاح ولاية كارولينا والسلطات تعلن «حالة الطوارئ»

أعلنت السلطات الأمريكية، “حالة الطوارئ في ولاية كارولينا، بعد أن اجتاحت حرائق ضخمة المناطق الشمالية والجنوبية، مؤكدة عدم وجود إصابات أو وفيات، كما لم تسجل أي أضرار بالمباني“.
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس”، بأن “فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق الهائلة التي تجتاح كل من كارولاينا الشمالية والجنوبية، وفي منطقة كارولاينا فورست غرب شاطئ ميرتل بيتش في مقاطعة هوري، امتد أحد الحرائق ليغطي 1200 فدان”.
وبحسب الوكالة، “تواجه فرق الإطفاء أكثر من 170 حريقا في المنطقة، بما في ذلك حريق ضخم بالقرب من شاطئ ميرتل بيتش”.
من جهته، أعلن حاكم كارولينا الجنوبية، هنري ماكماستر، “حالة الطوارئ لدعم جهود مكافحة للحرائق وضمان توفير الموارد اللازمة لفرق الطوارئ في كافة أنحاء الولاية”.
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