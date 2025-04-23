أمريكا.. حرائق ضخمة في نيوجيرسي تهدد أكثر من 1300 مبنى

اندلعت حرائق غابات ضخمة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة، مما أدى إلى إجلاء الآلاف من السكان وإغلاق طريق سريع رئيسي، وامتدت النيران إلى مساحة تُقدر بحوالي 34 كيلومترًا مربعًا، مهددة أكثر من 1300 مبنى في المنطقة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “صدرت أوامر بالإخلاء الإلزامي لبعض المناطق، بما في ذلك المناطق المحيطة بموقع محطة “أويستر كريك” النووية السابقة، التي أُغلقت عام 2018، لكنها لا تزال تحتوي على وقود مستهلك”.

وأكدت السلطات أن “مباني المحطة مصممة لتحمل الحرائق، وتمت السيطرة على حريق صغير في الموقع”.

وبحسب المعلومات، “تسبب الحريق في انقطاع الكهرباء عن نحو 25 ألف مستهلك، بينما تعمل فرق الإطفاء جاهدة لاحتواء النيران، حيث تم احتواء حوالي 10% فقط من الحريق حتى الآن، والتحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق”.

هذا وكانت “شهدت الولايات المتحدة هذا العام سلسلة من حرائق الغابات المدمرة التي أثرت على مناطق واسعة، خاصة في ولايات مثل كاليفورنيا وكولورادو ونيوجيرسي”.

وهذه الحرائق جاءت نتيجة عوامل متعددة، “أبرزها ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المستمر، بالإضافة إلى تأثيرات تغير المناخ التي تزيد من شدة وتكرار هذه الكوارث الطبيعية”.

وفي كاليفورنيا، “تُعتبر الحرائق جزءًا من موسم سنوي متكرر، لكنها أصبحت أكثر خطورة في السنوات الأخيرة بسبب زيادة كثافة الغابات وقلة الأمطار”.

أما في نيوجيرسي، “فقد شهدت حرائق ضخمة هذا العام، مثل الحريق الذي هدد محطة “أويستر كريك” النووية السابقة، مما أدى إلى إجلاء آلاف السكان وإغلاق طرق رئيسية”.

هذه الحرائق “تُبرز الحاجة إلى تعزيز جهود الوقاية، مثل تحسين أنظمة الإنذار المبكر وتوفير الموارد اللازمة لفرق الإطفاء، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات طويلة الأمد لمكافحة تغير المناخ”.

🚨🇺🇸#BREAKING | UPDATE

Live helicopter footage as the New Jersey wildfire tonight. pic.twitter.com/XoHdZJu0rv — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) April 23, 2025

OCEAN COUNTY, NEW JERSEY – Video from along Rt. 9 in Waretown as 3,200+ acre Jones Road Wildfire breaks out.



pic.twitter.com/VcPi4SZFVK — 15News (@15News) April 23, 2025

Areas throughout New Jersey are under siege by a strong wildfire, as dark smoke-filled clouds cover the skyline today.#NewJersey #wildfire #FOXWeather pic.twitter.com/fMJ2mZwsiZ — FOX Weather (@foxweather) April 23, 2025

🚨#BREAKING: A major forest fire has broken out in parts of southern New Jersey, prompting evacuations as the blaze threatens nearby homes and buildings



📌#Waretown | #NewJersey



Watch as residents in nearby towns scramble to evacuate while numerous law enforcement and emergency… pic.twitter.com/kOkGUUwRVu — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 23, 2025