أمريكا.. حريق هائل في كاليفورنيا يجبر 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم (فيديو)

اندلع حريق هائل أمس الثلاثاء، قرب مدينة لوس أنجلس الأمريكية، ما أجبر نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المهددة بالنيران.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، “تلقى 30 ألف شخص أوامر بإخلاء منازلهم مع الانتشار السريع للحريق في باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن “سرعة انتشار حريق باليساديس تعادل 5 ملاعب كرة قدم في كل دقيقة واحدة بمساعدة الرياح ليشغل الحريق رقعة مساحتها أكثر من 2900 فدان”.

إلى ذلك، أعلنت لوس أنجلوس حالة الطوارئ، وحذر المسؤولون “من أن الأسوأ “لم يأت بعد” حيث تعقد الرياح “الشبيهة بالإعصار” المعارك التي يقودها رجال الإطفاء، كما تضاعفت مساحة حريق جديد منفصل في مقاطعة لوس أنجلوس إلى 400 فدان، ودفع حريق شب في إيتون في ألتادينا إلى عمليات الإخلاء في دار لرعاية المسنين في باسادينا، حيث سارع الموظفون إلى إخراج الجميع سالمين بعد اشتعال النيران على بعد مبنى واحد فقط وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل ومبنى في المقاطعة”.

وذكرت شبكة NBC أن “مقر إقامة “كامالا هاريس” نائبة الرئيس الأمريكي وقع أيضا في منطقة الخطر”.

وقبل نشوب الحريق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية “أعلى حالة تأهب من الحرائق في معظم أنحاء لوس أنجلس من الثلاثاء إلى الخميس وتوقعت هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 80 إلى 130 كيلومترا في الساعة”.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم “إن لوس أنجلس بدأت في نقل موارد مكافحة الحرائق من شمال الولاية إلى جنوبها في وقت مبكر من يوم السبت نظرا إلى التحذيرات من الطقس”.

وذكرت كريستين كراولي، رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلس، أن أكثر من 25 ألف شخص في 10 آلاف منزل تعرضوا للخطر وهو ما يعادل تعداد سكان منطقة باسيفيك باليساديس تقريبا وإن أكثر من خمسة بالمئة من المنطقة التي تبلغ مساحتها 23431 فدانا تعرضت للحريق.