أمريكا.. «حصبة» تكساس تهدد ملايين السكان وتهز منظومة الصحة

مرض الحصبة يعود للواجهة مجددًا، مثيرًا مخاوف الصحة العامة في واحدة من أكبر المدن الأمريكية، تفشٍ متصاعد وانتشار سريع يهددان الملايين، وسط تحذيرات من فقدان السيطرة على مرض كان قد تم القضاء عليه قبل سنوات، مع ازدياد أعداد الإصابات وتراجع معدلات التطعيم، يواجه المجتمع تحديًا جديدًا يستوجب يقظة عاجلة وإجراءات فعالة لمنع الكارثة الصحية المقبلة.

في السياق، تواجه منطقة دالاس-فورث وورث بولاية تكساس الأمريكية، التي تضم نحو 8 ملايين نسمة، تفشيًا جديدًا لمرض الحصبة، أحد أكثر الأمراض الفيروسية عدوى في العالم.

وأعلنت السلطات الصحية المحلية عن تسجيل حالتين جديدتين في المقاطعتين الرئيسيتين كولين وروكوول، مما يرفع مستوى القلق بشأن إمكانية انتشار المرض في هذه المنطقة الحيوية.

وتأتي هذه الحالات في ظل استمرار تفشي الحصبة في تكساس، التي سجلت منذ يناير الماضي أكثر من 717 حالة، وهو أكبر تفش للمرض في البلاد منذ إعلان القضاء عليه عام 2000، وتعد منطقة دالاس-فورث وورث من بين المناطق المتضررة بشدة، حيث تم تسجيل 7 حالات إصابة حتى الآن، منها الحالتان الأخيرتان في ضواحي بلانو وفريسكو.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، يثير تفشي المرض في هذه المنطقة مخاوف إضافية بسبب الروابط الجوية المكثفة التي تربط دالاس بعدد من المدن الكبرى في الولايات المتحدة مثل لوس أنجلوس ونيويورك وهيوستن وشيكاغو، ما قد يسرع من انتشار العدوى إلى مناطق أخرى.

يُذكر أن الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عبر الهواء من خلال التنفس أو العطس أو السعال، ويُعد التطعيم ضد الحصبة الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية منه، إلا أن معدلات التطعيم في المناطق المتأثرة تبلغ حوالي 92%، وهي أقل من النسبة المطلوبة (95%) لتحقيق مناعة القطيع التي تكبح تفشي المرض.

وأدت موجة التفشي الحالية إلى دخول 93 مريضًا إلى المستشفيات، معظمهم من الأطفال دون 18 عامًا غير المطعمين، كما انتشر المرض إلى تسع ولايات أخرى على الأقل، من بينها نيو مكسيكو وأوكلاهوما.

وحذر المسؤولون الصحيون من أن استمرار هذا التفشي قد يؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة لوضع القضاء على الحصبة الذي تم الإعلان عنه قبل 25 عامًا، داعين إلى تعزيز حملات التطعيم وزيادة وعي الجمهور بأهمية الوقاية.