الولايات المتحدة.. حصيلة جديدة للمصابين ببكتيريا «ماكدونالدز»

أعلنت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية، عن حصيلة جديدة للمصابين ببكتيريا “ماكدونالدز” الخطيرة.

وقالت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية في بيان: “إصابة 75 شخصا بعدوى بكتيريا “إي كولاي” نتيجة تناولهم شطائر يقدمها ماكدونالدز”.

وبحسب موقع “أكسيوس”، قال متحدثون باسم “ماكدونالدز”، “إن الشركة تعمل مع وكالات الصحة لتحديد مصدر تفشي المرض، والذي تعتقد “ماكدونالدز” أنه قد يكون بصلا مقطعا من مورد لم يتم ذكر اسمه”، وأضافت أن “السبب قد يكون أيضا اللحم البقري”.

وبحسب أكسيوس، “تظهر خريطة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن ولاية كولورادو بها 26 حالة إصابة ببكتيريا قولونية، بينما نبراسكا بها 9 حالات، كما يوجد في وايومنغ ويوتا 4 حالات في كل منهما، وتكشف الخريطة أن كل من أوريغن ومونتانا وويسكونسن وأيوا وكانساس وميسوري بها حالة واحدة”.

من جانبهم، قال متحدثون باسم وزارة الصحة الأمريكية إنه “إذا كانت القضية أوسع نطاقا فمن المرجح أن يكون هناك المزيد من الأمراض”.

وفي 22 أكتوبر، ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، “أن العدوى أودت بحياة شخص وأصابت 49 آخرين وتسببت في دخول 10 آخرين إلى المستشفيات في جميع أنحاء الغرب والغرب الأوسط بالولايات المتحدة، وسحبت الشركة شطائر كوارتر من قائمة الطعام في 20 بالمئة من مطاعمها البالغ عددها 14 ألف مطعم في الولايات المتحدة، فيما انخفضت أسهم الشركة بنسبة 2 في المئة”.

هذا وتحقق وزارة الزراعة الأمريكية في لحم “الهامبرغر”، الذي جاء من موردين متعددين للمنطقة المتضررة.